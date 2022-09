Bari (ots) -Ein hochmodernes IT-Innovationszentrum, in dem das Delivery Center der Gruppe und Räume für Forschung und Startups untergebracht werden.Michele Moretti, CEO der Fincons Group: "Apulien ist ein Land der Talente: Hier werden neue Mitarbeiter eingestellt und kontinuierliche Investitionen getätigt."Fincons Group, führendes Unternehmen im Bereich IT-Beratung und Systemintegration mit 40 Jahren Erfahrung auf dem italienischen und internationalen Markt und weltweit 2.400 Mitarbeitern, eröffnet in Bari das Future Gateway: ein echtes Innovationszentrum, das nach den modernsten technologischen Standards errichtet und mit Blick auf das Wohlbefinden der Menschen entwickelt wurde, mit großen und funktionalen Räumen, hochmodernen Arbeitsplätzen und Bereichen für Kreativität und Entspannung.Das Gebäude in der Nähe des Flughafens von Bari wird das Fincons Group Delivery Center beherbergen, das 2008 in Bari gegründet wurde, um dem weltweiten Kundenunternehmen IT-Services und Innovationsprojekte anzubieten. Dank ständiger Investitionen und Professionalität ist das Zentrum im Laufe der Jahre exponentiell gewachsen und hat den Erfolg des innovativen Delivery-Modells in Smart-Shore gefördert, das den Einsatz spezialisierter Teams sowohl aus der Ferne als auch vor Ort an den Kundenstandorten vorsieht."Ein Familienunternehmen zu sein bedeutet, Entscheidungen zu treffen, die über den unmittelbaren Nutzen hinausgehen, und gleichzeitig eine feste zukunftsorientierte Vision zu verfolgen", sagt Michele Moretti, CEO der Fincons Group aus der apulischen Regionalhauptstadt. "Die Eröffnung unseres Future Gateways ist genau das: eine Investition in die Zukunft, für unsere Kunden, für unsere Leute, für die Region. Das Erreichen eines Ziels wird noch außergewöhnlicher, wenn ich an den ganzen Weg zurückdenke, den wir hier in Bari bisher zurückgelegt haben. In weniger als 15 Jahren ist unser Delivery Center in Bezug auf die Anzahl der Kunden und der Mitarbeiter gewachsen - heute sind es 900 und wir erwarten, bald die 1.000er-Marke zu überschreiten -, in Bezug auf die eingesetzten Technologien und das Niveau der durchgeführten Projekte, sodass wir zu einem Bezugspunkt für viele Kundenunternehmen in Italien und im Ausland geworden sind. Durch das Future Gateway werden wir auch jungen Talenten, die in die Welt der IT-Beratung einsteigen wollen, noch mehr Möglichkeiten bieten können. Apulien ist im Übrigen eine Region, die sich durch Exzellenz in der Ausbildung im technologischen Bereich auszeichnet, und hier werden wir weiterhin investieren und Mitarbeiter einstellen.""Wir haben uns bei der Entwicklung unseres neuen Kompetenzzentrums ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Wir wollen nicht nur unsere eigenen Mitarbeiter, sondern auch lokale Startups willkommen heißen und ihnen einen großzügigen Raum für Forschung und Entwicklung bieten", fügt Francesco Moretti, Group Deputy CEO und CEO International der Fincons Group, hinzu. - Eine Wahl, die unser Engagement für kontinuierliche Innovation und die Schaffung neuer Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit Unternehmen, Forschungszentren und Institutionen widerspiegelt. Wie der Name des Gebäudes schon besagt, ist unser Gateway ein Zugangspunkt, ein Aktionsraum, in dem Innovation noch wertvoller ist, da sie Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet, die wir mit unseren Kunden teilen."Fincons GroupDie Fincons Group ist eine internationale IT-Gesellschaft für Unternehmensberatung und Systemintegration, die Unternehmen seit 40 Jahren dabei unterstützt, die Chancen des digitalen Wandels zu nutzen, indem sie Spitzentechnologien und innovative Lösungen anbietet, die stets die Zukunft vorwegnehmen. Fincons bietet den Unternehmen aus den Bereichen Energy & Versorgung, Finanzdienstleistungen, Medien, Fertigung, öffentliche Verwaltung, Transport und den internationalen Institutionen Beratung zu IT-Strategien in verschiedenen Bereichen sowie Systemintegrationsdienste für internationale Pakete, proprietäre Lösungen und IT-Services im Smart-Shore über sein Delivery Center. Die Gruppe beschäftigt heute mehr als 2400 Mitarbeiter, erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 193 Millionen Euro und hat 16 Standorte in Italien, der Schweiz, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Belgien und den USA.Weitere Informationen finden Sie unter: www.finconsgroup.comPressekontakt:Josephine Ornago, OutspokenPR, +39 366 225 0305, josephine@outspokenpr.comOriginal-Content von: Fincons Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164294/5333870