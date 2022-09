Die Energiekrise ist derzeit in aller Munde und die potenzielle Insolvenzwelle bringt auch die Banken in Schwierigkeiten. Insbesondere die Deutsche Bank dürfte nach Meinung der Börsen unter einer Insolvenzwelle und einer Rezession besonders in Mitleidenschaft gezogen werden. Die nun geplante Gaspreisbremse könnte also den Kursverfall der Bank durchaus stoppen, zumal die allermeisten Experten dem Geldhaus ohnehin großes Potenzial einräumen.

Zuletzt hatte Goldman Sachs Deutschlands Vorzeigebank unter die Lupe genommen. Insbesondere im Vergleich zu Wachstumstiteln etc. sehen die Experten eine massive Unterbewertung. Goldman spricht hier von extremen Abschlägen - insbesondere auch im Vergleich zu den amerikanischen Pendants. Dennoch musste die Deutsche Bank an der Börse zuletzt ordentlich Federn lassen.

Vor einer guten Woche notierten die Papiere der Deutschen Bank noch bei rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...