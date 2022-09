Königstein im Taunus (ots) -Über 700 Unternehmen in Deutschland und Österreich zeigen sich in diesem Jahr besonders familienfreundlich. freundin und kununu verleihen zum siebten Mal das Siegel "Die familienfreundlichsten Arbeitgeber", auch österreichische Unternehmen werden zum dritten Mal ausgezeichnet - karriere tutor® belegt Platz 7 in der Branche "Bildung, Forschung und Entwicklung".Die Medienmarke freundin und die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu würdigten auch in diesem Jahr wieder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine gute Work-Life-Balance, Wohlfühlfaktoren sowie gleichberechtige Karrieremöglichkeiten bei Arbeitgebern. Bereits in den letzten beiden vergangenen Jahren wurde karriere tutor® mit dem Siegel als besonders familienfreundliches Unternehmen von freundin ausgezeichnet.Elif Tunc, Head of HR von karriere tutor® freut sich: "Die Auszeichnung zeigt uns einmal mehr, dass wir mit mit unserem remoten Arbeitsmodell viel richtig machen. Wir bieten unseren Mitarbeitern dadurch ein sehr flexibel Arbeitsumfeld an, wodurch sie ihr Arbeits- und Privatleben optimal aufeinander abstimmen können. Wir sehen es als Teil unserer DNA, Wegbereiter für beruflich erfolgreiche und glückliche Menschen zu sein. Das gilt für Teilnehmer unserer Weiterbildungen ebenso wie für unser eigenes Team.""Bei der Wahl ihres Arbeitgebers steht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für viele Arbeitnehmer an vorderster Stelle. freundin würdigt durch die Verleihung des Siegels besonders familienfreundliche Unternehmen und gibt den Leserinnen so eine Orientierung im heutigen Arbeitsmarkt. " sagt freundin-Chefredakteurin Anke Helle. Chefredakteurin Mateja Mögel ergänzt: "Gerade in der heutigen Zeit ist Familienfreundlichkeit für Arbeitgeber ein wichtiger Wert, um selbst in Krisensituationen erfolgreich zu bestehen. Für die ausgezeichneten Unternehmen zeugt es von einer großen Wertschätzung ihrer Mitarbeiter und einem verantwortungsvollen Umgang mit diesen."Yenia Zaba, Director Global Communications & Brand von kununu, erklärt: "Wichtig ist dabei, dass Familienfreundlichkeit am Ende mehr bedeutet als Homeoffice und flexible Arbeitszeiten. Familienfreundlichkeit ist vielschichtiger. Sie äußert sich auch darin, dass Unternehmen individuelle Lösungen schaffen, um den Bedürfnissen ihrer Mitarbeiter gerecht zu werden - indem sie beispielsweise auf die schwierige Situation Alleinerziehender eingehen oder Mitarbeiter unterstützen, die Angehörige pflegen."Insgesamt sind in diesem Jahr mehr als 2 Millionen Bewertungen zu 175.000 Unternehmen in Deutschland und Österreich in die Studie eingeflossen, auf deren Basis das Ranking erstellt wurde. Jedes dieser Unternehmen, zu dem seit 1. Januar 2022 mindestens eine Bewertung eingegangen ist und welches die Mindestanzahl von 50 Bewertungen auf kununu.com erfüllt, hatte eine Chance zur Aufnahme ins Ranking. Aktuelle und ehemalige Mitarbeiter aller Arbeitsgruppen, Branchen und Karrierestufen bewerteten neben der Arbeitsatmosphäre, der Work-Life-Balance, dem Gehalt und der Gleichberechtigung in erster Linie familienfreundliche Angebote, wie flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten, Kinderbetreuung und betriebliche Altersvorsorge. Weitere Bewertungskriterien waren Vorgesetztenverhalten sowie Karriere/Weiterbildung. Medienunternehmen sowie Firmen, die dem Burda-Konzern angehören, waren ausgeschlossen (z. B. freundin, kununu, XING).Die Medienmarke freundin ist eine vertrauensvolle Ratgeberin für ihre Leserinnen in Print und online. Der Bereich Job, Karriere und Finanzen hat bei freundin einen besonderen Stellenwert. Die Zeitschrift positioniert sich auch in dieser Sparte als zuverlässige Beraterin von modernen Frauen bei der Jobsuche und im Arbeitsalltag.kununu, eine Tochter der NEW WORK SE, ist die europaweit führende Plattform für Arbeitgeberbewertungen und Workplace Insights.Pressekontakt:Annika Buchmannkarriere tutor® - PR Referentinannika.buchmann@karrieretutor.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: karriere tutor GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122132/5333911