Das Solarkraftwerk steht in der Gemeinde Dalgo Pole, 120 Kilometer südöstlich der bulgarischen Hauptstadt Sofia. 122.300 Photovoltaik-Module sind auf Trackern installiert. Die SENS LSG GmbH, ein Joint Venture der Würzburger Steag Solar Energy Solutions GmbH (SENS) und des Wiener Partners LSG, hat in Bulgarien eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 66 Megawatt (MW) realisiert. Gebaut hat man die Anlage in der Gemeinde Dalgo Pole. Diese liegt etwa 120 Kilometer südöstlich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...