La Limouziniere, France (ots) -Pilote, erfolgreicher Hersteller von Wohnmobilen und Campervans und Teil der Groupe Pilote, zelebriert 60 Jahre Innovation und Freude am Reisen. Dafür geht das Traditionsunternehmen zurück zu seinen starken Wurzeln und feiert das Jubiläum mit der außergewöhnlichen Sonderbaureihe Atlas. Das erste Modell der Baureihe auf Basis des Ford-Trail, der Atlas A603 G, ist ab dem Frühjahr 2023 erhältlich.Hier geht es direkt zu den Wohnmobilen und Campervans von Pilote!Begonnen hat die Erfolgsgeschichte von Pilote 1976 mit der Tour eines späteren Mitbegründers durch die USA. Inspiriert vom freiheitsliebenden Verständnis des Reisens dort und überzeugt von dessen erfolgreicher Zukunft, begann eine Handvoll engagierter Tüftler mit der Produktion der ersten Wohnmobile. Gut zwei Jahre später trug der erste berühmte Alkoven R360 erstmals sowohl das Pilote-Logo als auch die vier Buchstaben einer legendären amerikanischen Marke: FORD.Mit dem Launch der neuen Sonderbaureihe Atlas kommen die beiden Traditionsmarken jetzt wieder zusammen und verkörpern mehr denn je diese gemeinsamen Werte:F wie FAMILY: Hinter jedem Fahrzeug stehen die Leidenschaft, die Innovationskraft und das Engagement eines Familienunternehmens.O wie ORIGIN: Steht für die Besinnung auf die starken Wurzeln der Marke, deren Herkunft und die Freiheitsliebe, mit der Pilote gegründet wurde.R wie ROAD TRIP: Verkörpert die Liebe zum unabhängigen Reisen, zur Spontanität und zum Entdecken von geheimen Ecken abseits der Touristenpfade.D wie DESIGN: Ein einzigartiger moderner Look - innen und außen - macht jedes Fahrzeug zu etwas Besonderem.UNABHÄNGIGKEIT, STIL, LEICHTIGKEITMit der Sonderbaureihe Atlas geht Pilote einen weiteren Schritt, um sein Portfolio zu erweitern und bringt mit dem Pilote Atlas A603 G einen Campervan auf die Straße, der den Traum von großen Abenteuern und unabhängigem Reisen mit einem hohen Anspruch an edles und modernes Innen- und Außendesign verbindet. Deshalb überzeugt der neue Campervan mit 3,5 Tonnen auch durch seine charakterstarke Optik. Eine besondere Serienausstattung, zu der u. a. eine Dieselheizung und zwei Solarmodule gehören, trägt auch dazu bei, unterwegs möglichst autark zu sein.STARKE BASIS - VOR ALLEM OFFROADDen Wunsch nach Offroad-Abenteuern kommt der Ford-Trail nach. Denn die traktionsstarke Basis ist speziell für unebenes Gelände ausgerichtet und verbessert die Stabilität und damit auch den Fahrkomfort. Auch in Sachen Größe punktet der Pilote Atlas A603 G: Bei wendigen 6 m Fahrzeuglänge bietet er Dank seiner Höhe von 2,65 m ein großartiges Raumgefühl und viel Platz. Beides gibt es auch im großzügigen Querbett im Heck und der XXL-Garage.Das erste Modell der Sonderbaureihe, der Pilote Atlas A603 G, ist ab dem Frühjahr 2023 erhältlich.ÜBER PILOTEPilote, erfolgreicher französischer Hersteller von Reisemobilen und Campervans und Teil der Groupe Pilote, zelebriert 2022 60 Jahre Innovation und Freunde am unabhängigen Reisen. Im Traditionsunternehmen mit Sitz in La Limouziniere arbeiten über 300 Mitarbeiter mit Leidenschaft und Erfahrung, handwerklichem Know-how und Neugierde daran, dass sich Reisende in ihrem Pilote "Auf der ganzen Welt zuhause" fühlen. Zum Portfolio gehören integrierte (Baureihe Galaxy) und teilintegrierte Reisemobile (Baureihe Pacific), Campervans der V-Reihe sowie ab sofort die Sonderbaureihe Pilote Atlas. www.wohnmobil-pilote.de