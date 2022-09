Linz (www.anleihencheck.de) - Die tschechische Notenbank lässt den Leitzins mit 7,0% unverändert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Als Grund werde der nachlassende Inflationsdruck genannt. Der letzte Wert zur Preisentwicklung sei von 17,5% im Juli auf 17,2% im August gefallen. Auf Sicht der nächsten beiden Jahre erwarte die tschechische Notenbank (CNB) wieder eine Rückkehr zum Inflationsziel von 2,0%. Der aggressiven Zinspolitik der CNB sei es zu verdanken, dass die Tschechische Krone (CZK) die letzten Monate sehr stabil gehandelt worden sei. Fehle die Aussicht auf höhere Leitzinsen könnte die Krone abwerten. Kurse in EUR/CZK bis 25,50 seien in diesem Szenario möglich. Ein Thema müsse man aber bei der Einschätzung der Krone immer miteinbeziehen. Sollte die Krone deutlich abwerten, könnte die CNB mittels Interventionen am Devisenmarkt eingreifen. Die CNB würde in diesem Fall die Krone kaufen und Fremdwährung verkaufen. Das gehe so lange gut, bis die Fremdwährungsreserven der Notenbank aufgebraucht seien. Spekulanten würden sich dadurch herausgefordert fühlen. Die CNB genieße am Devisenmarkt durch ihre sehr transparente Politik ein hohes Vertrauen. Generell könne man zusammenfassen, dass die Risiken für eine schwache Krone größer seien als die Chance auf Kursgewinne. (30.09.2022/alc/a/a) ...

