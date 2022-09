Die Zuteilung für die Privatanleger fiel am Ende weniger schlecht als befürchtet aus. Wie aus Frankfurt zu hören ist, sollen die Privatanleger rund 50 % der gezeichneten Porsche Orders zugeteilt bekommen haben. Unklar ist noch, wie verteilt wurde. Doch selbst wer keinen Zuschlag erhielt, konnte die Aktien am ersten Handelstag zum Ausgabekurs an der Börse erhalten. Besser noch:Die Emissionsbanken hatten sichtlich zu tun, den Porsche (DE000PAG9113) Kurs am ersten Tag über dem Ausgabepreis zu halten. Die Marke von 82,50 Euro war exakt die Untergrenze des Tages, ...

