NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh auf "Underperform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Dies geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie von Analyst Andrew Woods hervor. Darin fasst er die jüngste Diskussionsrunde mit Analysten eines anderen Hauses zum britischen Lebensmittelhandel zusammen. Dieser beginne inzwischen wieder zu wachsen. Die steigenden Preise glichen schrittweise die Volumenrückgänge während der Pandemie wieder aus./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

HELLOFRESH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de