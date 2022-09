Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Saramonic bringt sein Funkmikrofonsystem Blink500 ProX (https://www.saramonic.com/product/blink500-prox-b2/) auf den Markt. Es ist die verbesserte Version des klassischen Blink500 Pro Systems. Als zuverlässiges Funkmikrofonsystem ist das Blink500 ProX nicht nur mit einer außergewöhnlichen 2,4-GHz-Übertragungstechnologie, einem größeren OLED-Bildschirm für wichtige Informationen und zusätzlicher Betriebszeit ausgestattet, sondern kann auch sofort eingesetzt werden, um Content Creators bessere Aufnahmeerfahrungen zu ermöglichen und ihre Audiostücke auf die nächste Stufe zu heben. Hier sind einige Informationen, die Nutzer über das Blink500 ProX wissen sollten.Fortschrittliche 2,4GHz-Übertragung und FrequenzsprungtechnikDie fortschrittliche 2,4-GHz-Übertragung und die Frequenzsprungtechnologie des Blink500 ProX ermöglichen Nutzern die Aufnahme von gestochen scharfen Audiodaten über Entfernungen von bis zu 100 Metern und sorgen für einen extrem stabilen Betrieb auch in Gebieten mit hoher HF-Aktivität.Verbesserte FunktionenMit einem Rauschabstand von bis zu 84 dB, einer Abtastrate von 48KHz und einem Frequenzgang von 20-20 KHz nimmt jeder Blink500 ProX Sender einen reinen und klaren Klang ohne Hintergrundgeräusche auf. Dank der ultraniedrigen Latenzzeit von 8 ms können Nutzer feststellen, dass die Online-Kommunikation einfacher und zuverlässiger ist als zuvor. Darüber hinaus kann es zwei Sender gleichzeitig bedienen und bietet einen wählbaren Mono- oder Stereomodus für eine einfache Audiobearbeitung in der Postproduktion.Breite Kompatibilität und lange AkkulaufzeitDas Mikrofonsystem kann 10 Stunden lang betrieben werden und der Ladekoffer hält weitere 20-30 Stunden. Damit ist das Blink500 ProX bereit für einen ganzen Tag voller Aufnahmen. Mit den TRS/TRRS-Kabeln und Smartphone-Adapterkabeln kann das Blink500 ProX an DSLRs, Mischpulte, moderne Computer, Smartphones, Tablets und vieles mehr angeschlossen werden. Die leistungsstarken und praktischen Funktionen des Blink500 ProX machen es zu einem idealen Tool für Content-Ersteller.Informationen zu SaramonicSaramonic hat seinen Hauptsitz in China und ist ein Unternehmen für professionelle Audiogeräte, das sich auf die Herstellung von Mikrofonen, Mischpulten, Kopfhörern usw. konzentriert. Saramonic hat mehr als ein Jahrzehnt Forschung und Entwicklung hinter sich, verkauft seine Produkte in der ganzen Welt und erfreut sich weltweit großer Beliebtheit für seine Qualitätsprodukte und Dienstleistungen. Saramonic ist ein Pionier auf dem Gebiet der Audiotechnik für den privaten und professionellen Markt und widmet sich der Entwicklung hochwertiger Audioprodukte, die Content Creators inspirieren. Besuchen Sie https://www.saramonic.com/ für weitere informationen.info@saramonic.comKontakt:Diana WuVertriebsdirektorinfo@saramonic.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1874942/1.jpgOriginal-Content von: Saramonic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161015/5334109