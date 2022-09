Von Al RootBarron'sÜbersetzung: Laura MarkusDas E-Auto-Start-up Lordstown Motors hat einen wichtigen Meilenstein erreicht, muss aber noch einige Probleme bewältigen. Letzten Donnerstag hat Lordstown mit der Produktion des E-Pick-up Endurance begonnen - und zwar in einem Werk in Ohio, das zur Finanzierung an Hon Hai Precision Industry, besser bekannt als Foxconn, verkauft wurde.Bislang sind 2 Endurance-Pick-ups vom Band gelaufen. Die erste Produktionsserie wird rund 500 Einheiten umfassen, von denen ...

