Die Lösung umfasst containerisierte, auf Mikrodiensten basierende Converged 5G Packet Core, IP Multimedia Subsystem (IMS), Messaging, Orchestrierung, KI und Telekommunikationsanalyse sowie Open RAN-Produkte

Mavenir kündigte die Integration cloud-nativer 5G-Lösungen mit der öffentlichen Cloud-Infrastruktur von Google Cloud an und erweitert damit die Strategie "One Network, Any Cloud All Software" (Ein Netzwerk, jede Cloud, sämtliche Software) von Mavenir.

Die Kooperation von Mavenir mit Google Cloud ermöglicht es Kommunikationsdienstleistern (CSPs), ihre 5G-Produkte und -Anwendungen über die skalierbare Infrastruktur per Container-Bereitstellung und mit den Management-Technologien und Big-Data-Analysediensten von Google Cloud einzusetzen. Mittels Auslagerung von Teilen des Standard-Telekommunikationsanwendungsgeschäfts in Cloud-Funktionen vereinfacht die Lösung von Mavenir die Geschäftstätigkeit von CSPs und senkt deren Kosten, ohne dadurch Erkenntnisse, Leistungsfähigkeit und die Kontrolle über das Netzwerk einzubüßen.

Mavenir ist ein Netzwerksoftware-Anbieter, der die Zukunft von Netzwerken mit cloud-nativer Software gestaltet, die in jeder Cloud läuft. Diese Kooperation zeigt echte cloud-native Open RAN-Produkte im Produktionseinsatz in der Google Distributed Cloud. Bei der Open RAN-Technologie sind Software und Hardware voneinander getrennt, was den Mobilfunkbetreibern und den Kunden mehr Flexibilität bietet. Beim Open RAN-Konzept werden viele Unternehmen die Komponenten bereitstellen, die zusammen einen Mobilfunknetzstandort bilden. Früher lieferte hingegen ein einziger Anbieter eine geschlossene Lösung. Die Technologie wird allgemein als wegweisende Neuerung in der Telekommunikationsbranche angesehen, wobei Tier-1-Betreiber zu den Ersten zählen, die die Entwicklung dieses Anbieter-Ökosystems unterstützen.

Die Validierung des Open RAN-Produkts von Mavenir in der Google Cloud ermöglicht es Kommunikationsdienstleistern, die 5G Open RAN-Produkte von Mavenir mit der Google Distributed Cloud Edge, der globalen Infrastruktur und der hochmodernen einheitlichen Container-Plattform Anthos einzusetzen. Die vollständig containerisierte Software der Distributed Units (DUs) und Central Units (CUs) läuft dank Anthos auf Google Distributed Cloud Edge, und auf Webscale Telco PaaS von Mavenir zur Bereitstellung ORAN-konformer RAN-Netzwerke. Die Validierungstests umfassen durchgängige UE-Calls mit anderen simulierten 5G-Netzwerkkomponenten. Die kritischen DU-Komponenten sind in das neue Betriebssystem und den RT-Kernel von Google Distributed Cloud Edge integriert.

Der cloud-native 5G Core (5GC) und die IMS-Lösung von Mavenir eignen sich auch für den Produktionseinsatz im großen Maßstab in der Infrastruktur von Google Cloud. Durch die Nutzung des dienstzentrierten Netzwerks von Google Cloud und modernster Computer sowie dank zuverlässiger, sicherer Speicherung bieten die Netzwerkfunktionen von Mavenir dieselbe Leistungsfähigkeit wie bei einer Bereitstellung vor Ort. Gleichzeitig profitieren sie von der Auslagerung der Infrastrukturdienste auf Google Cloud. Die globale Reichweite von Google Cloud ermöglicht eine Ausdehnung der Dienstangebote von Kommunikationsdienstleistern auf neue Bereiche, in denen diese zuvor nicht erhältlich waren. Tier-1-Betreiber planen den globalen Einsatz des Remote Packet Gateway (RPG) von Mavenir über die weitreichende Abdeckung von Google Cloud in mehr als 200 Ländern und Regionen.

Die Kooperation profitiert von einem intensiven technischen Austausch von Mavenir und Google Cloud. Als innovativer unabhängiger Softwareanbieter im Bereich der 5G-Produkte und -Lösungen erweitert und optimiert Mavenir kontinuierlich sein Angebot an komplett durchgängigen 5G-Netzwerksystemen.

"Die Kooperation mit Google Distributed Cloud Edge gestattet es uns, einem breiteren Kundenstamm innovative 5G-Produkte mit herausragenden Möglichkeiten zur Realisierung des gesamten 5G-Potenzials schneller bereitzustellen und dadurch die Stärken des Portfolios von Mavenir auszunutzen", so Bejoy Pankajakshan, Chief Technology Strategy Officer von Mavenir. "Die 5G-Lösungen von Mavenir unterstützen erwiesenermaßen sowohl vollständige Public-Cloud- als auch Hybrid-Cloud-Implementierungen."

"Wir freuen uns sehr, dass wir in Kooperation mit Mavenir künftig Open RAN-Lösungen für 5G-Netzwerke anbieten werden", so Amol Phadke, GM des Bereichs Global Telecom Industry von Google Cloud. "Durch die Verbindung des Know-hows von Mavenir in den Bereichen Open RAN, 5G Core und IMS mit der Google Distributed Cloud Edge und der globalen Infrastruktur werden wir künftig erfolgreich cloud-native Lösungen anbieten können, die die Agilität, die Skalierungsfähigkeit, das Slicing und die Ausfallsicherheit für unsere CSP-Kunden verbessern."

Über Mavenir:

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen voran, die in über 120 Ländern mehr als 50 Prozent der weltweiten Kunden bedienen. www.mavenir.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220929005845/de/

Contacts:

PR-Ansprechpartner von Mavenir:

PR@mavenir.com

Maryvonne Tubb (USA)

Emmanuela Spiteri (EMEA)