HO-CHI-MINH-STADT, Vietnam (ots/PRNewswire) -Der Utility Token wird die Bereiche Investment, CamLyLife, Handel, Profil, Recht, Akademie und Wohltätigkeit in CamLys Blockchain Web3 Dapp Ökosystem vereinenCamLy Group (https://camlygroup.camly.co/en/), ein führendes Beratungsunternehmen in Vietnam, das auf Einwanderung, Immobilien und Finanzinvestitionen spezialisiert ist und über die strategischen Marken ImmiCa und USHome verfügt, freut sich, die offizielle Einführung der nachhaltigen HAPPY CAMLY COINS am 29. September 2022 bekannt zu geben.Die überwältigende Resonanz während des Soft-Launches, an dem Partner, Freunde und Medienvertreter aus dem amerikanischen und asiatischen Markt teilnahmen, stärkt die Mission der CamLy Group und die Akzeptanz und Machbarkeit der Happy CamLy Coins nach dem offiziellen Start.Der CamLy Coin, der Nutzern auf der ganzen Welt zur Verfügung steht, ist eine einzelne Kryptowährung und ein Utility-Token, der über das CamLy Blockchain Web3 Dapp Ecosystem läuft und sieben Bereiche vereint - Wohltätigkeit, Akademie, Recht, Profil, Handel, CamLyLife (ein Simulationsspiel) und Investitionen.Mit mehr als 10.000 Mitgliedern einer aktiven Gemeinschaft, die sich Global Investment Ambassadors (GIA) nennt, wendet das CamLy-Ökosystem die Verbindung einer gemeinsamen Wirtschaft an und hilft dabei, Unternehmen zu fördern, die sich gegenseitig zu einem einheitlichen Ganzen ergänzen und eine neue Ära in der globalen Wirtschaft einleiten."CamLy Coin fungiert als Bindemittel, das alle CamLy-Plattformen zusammenführt und das positive Wachstum des GIA mit nachhaltigen und praktischen Werten unterstützt. CamLy Coin bekräftigt auch CamLys Position auf dem globalen Markt, während es ein Gefühl der Einheit und gemeinsamer Ziele auf der ganzen Welt verbreitet", sagte CamLy Duong, Gründer und Präsident der CamLy Group.Teilen und Verbinden zum Wohle der GesellschaftDie CamLy Group unterstreicht die Idee des "Teilens und Verbindens", indem sie Immobilienentwickler auf der ganzen Welt miteinander verbindet und globales Investitionskapital schnell und sicher mobilisiert, während sie gleichzeitig die Notwendigkeit betont, Gemeinschaften zu entwickeln.Das Ziel der Gruppe ist es, durch ihre Ökosystem-Plattformen Arbeitsplätze in der globalen Immobilienlandschaft zu schaffen, um die Wirtschaft weiterzuentwickeln und den Lebensunterhalt der Nutzer zu verbessern. CamLy berät und schult die GIAs, damit sie Experten auf dem Gebiet der globalen Immobilieninvestitionen werden und Investitionsmöglichkeiten in potenziellen Märkten identifizieren können.Die CamLy Group nutzt ihre umfangreiche Erfahrung in diesem Segment und entwickelt das Ökosystem weiter, indem sie geführte Investitionen in einer sichereren Umgebung mit gemeinsamen Zielen von CamLy und seinen Nutzern ermöglicht.Derzeit ist das CamLy Ecosystem in Vietnam, den Vereinigten Staaten und mehreren asiatischen Ländern, darunter Singapur und Malaysia, tätig.Weitere Informationen zur CamLy Group finden Sie unter https://camlygroup.camly.co/en/.Informationen zur CamLy GroupDie CamLy Group ist ein führendes Unternehmen, das seit 2008 mit den Marken ImmiCa und USHome im Bereich der US-Immobilienberatung in Vietnam tätig ist. In den letzten Jahren hat die CamLy Group das CamLy Ecosystem Blockchain Web3 Dapp entwickelt, das 7 Funktionen integriert, die 7 Bereichen entsprechen, darunter Investment, CamlyLife, Trading, Profile, Legal, Academy und Charity.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1910829/image_5015817_30454551.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1910830/image_5015817_30455051.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1910831/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/camly-group-lanciert-happy-camly-coin-utility-token-zur-verbindung-aller-plattformen-301637739.htmlPressekontakt:Frau Jeanie Luu,chauluu@camly.coOriginal-Content von: CamLy Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154401/5334162