Der chinesische Batteriezellen-Hersteller und Volkswagen-Partner Gotion High-Tech plant offenbar eine US-Fabrik in Michigan. Das geht aus einem nun durchgesickerten Antrag auf Subventionen hervor, der beim US-Bundesstaat eingereicht wurde. Demnach plant Gotion dort eine Investition in Höhe von 2,36 Milliarden US-Dollar (2,41 Milliarden Euro) und will 2.350 Arbeitsplätze schaffen. Die Fabrik soll 2024 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...