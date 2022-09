Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Donnerstag, 6. Oktober 2022, 3.30 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel SchröckertÜber "In einem Land, das es nicht mehr gibt", einen neuen Kinofilm über die Modeszene in der DDR von 1989, diskutieren Anne Wernicke, Silke Schröckert und Steven Gätjen.Anschließend geht es im Gespräch zwischen Silke Schröckert und Anne Wernicke um beliebte Kinoklischees. Am Beispiel der Darstellung von psychiatrischen Kliniken in Filmen und Serien gehen sie der Frage nach, was an Psychiatrien im Kino (fast) immer typisch ist.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, erweitert das ZDF sein Angebot in der Filmberichterstattung - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5334233