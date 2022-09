London (www.anleihencheck.de) - Die Entwicklungen im Vereinigten Königreich beherrschten in der vergangenen Woche das Geschehen an den globalen Märkten: Der Renditeanstieg britischer Staatsanleihen löste Schockwellen aus, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Der Verlust des Vertrauens in die Tragfähigkeit der britischen Staatsfinanzen nach dem "Mini-Budget" vom vergangenen Freitag habe das Pfund stark unter Druck gesetzt. Das habe die Erwartung geweckt, dass die Bank of England (BoE) die Zinsen deutlich anheben müsse, um die Währung zu schützen und den Inflationsdruck einzudämmen. ...

