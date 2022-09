Wien (www.fondscheck.de) - Die britische Private-Equity-Gesellschaft HG Capital baut ihre Beteiligungen am deutschen Maklermarkt weiter aus, so die Experten von "FONDS professionell".Nachdem sie Ende 2021 schon 60 Prozent der Anteile an der Fonds Finanz erworben habe, engagiere sich der Investor nun beim Deutschen Maklerverbund (DEMV). Wie viele DEMV-Anteile die Beteiligungsgesellschaft übernehme, gehe aus der Pressemitteilung nicht hervor - über die finanziellen Konditionen sei Stillschweigen vereinbart worden. Die DEMV-Gründer Karsten Allesch und Fabian Fritz würden als Geschäftsführer weiter verantwortlich für die Steuerung des Unternehmens bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...