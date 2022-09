Der Abwärtstrend bei Nel ASA setzt sich unvermindert fort. Selbst an guten Tagen konnten die Käufer zuletzt allenfalls für kurze Phasen der Stabilisierung sorgen, nicht jedoch eine Trendwende auf die Beine stellen. An schlechteren Tagen geht es dann weiter in die Tiefe, und so auch kurz vor dem Wochenende.Nachdem Nel ASA (NO0010081235) am Donnerstag bereits Kursverluste hinnehmen musste, ging es auch heute mit roten Vorzeichen in den Handel. Kurz nach Handelsbeginn standen noch 1,11 Euro auf dem Ticker. Damit geht es weiter im hohen Tempo in Richtung 1,05 Euro, wo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...