Aufgepumpt vom billigen Geld haben viele Aktien aus dem Energie-Bereich in den vergangenen Jahren für Furore unter Anlegern gesorgt. Egal ob Nel Asa oder Varta: Auf den raketenhaften Anstieg folgte stets ein bitterer Absturz. Ein ähnliches Schicksal sieht Charttechnik-Experte Stefan Klotter auch für den norwegischen Batterieproduzent Freyr Battery vorprogrammiert. Wo Klotter den fairen Wert von Freyr sieht, was die Charttechnik dazu sagt und mit welcher Strategie er im aktuellen Bärenmarkt Rendite einfährt, sehen Sie im Video! Kapitel: 0:00 Einleitung 1:10 Hochgelobt und tief gefallen 2:05 Varta, Nel, Hexagon & Co. 3:40 Der Freyr-Chart 5:50 Die FAST BREAK-Methode