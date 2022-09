DJ MÄRKTE USA/Wall Street zurückhaltend erwartet - Nike knicken ein

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den erneut kräftigen Verlusten am Vortag dürften die US-Börsen zum Ende der Handelswoche zurückhaltend starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich leicht um 0,1 Prozent nach. Die zurückliegende Woche war von starken Schwankungen an der Wall Street gekennzeichnet. Nach Verlusten hatte eine Erholungsbewegung zur Wochenmitte am Donnerstag wieder ein schnelles Ende gefunden.

Angesichts der hohen Inflation werden am Markt weitere deutliche Zinserhöhungen der Notenbanken erwartet, was zu Lasten der wirtschaftlichen Entwicklung geht. Die Angst vor einer Rezession sitzt tief und sorgt bei Anlegern für Verunsicherung und Risikoscheu. Vor diesem Hintergrund dürften Reden von Mitgliedern der US-Notenbank im Tagesverlauf die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Konjunkturseitig hat der Inflationsdruck in den USA im August zugenommen: Der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) ist gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen und lag um 6,2 (Juli: 6,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Der Kern-PCE-Deflator stieg um 0,6 und 4,9 (4,6) Prozent. Der Deflator ist der von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsindikator. Die Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben lagen im Rahmen der Erwartungen.

Kurz nach Handelsbeginn werden noch der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago für September und der Index der Universität Michigan für die Verbraucherstimmung ebenfalls für September.

Dollar etwas fester

Am Devisenmarkt legt der US-Dollar nach den jüngsten Einbußen etwas zu. Der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent. Analyst Chris Turner von ING sieht die Gründe für die Dollarstärke als weiter intakt. Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA und die Nachfrage nach sicheren Häfen aufgrund wirtschaftlicher und geopolitischer Risiken dürften dafür sorgen, dass etwaige Verluste nur vorübergehend seien.

Am Anleihemarkt gebe die Renditen etwas nach. Die Rendite 10-jähriger Papiere sinkt um 8,3 Basispunkte auf 3,70 Prozent.

Die Ölpreise zeigen sich volatil und geben aktuell etwas nach. Der Preis für die Sorte Brent sinkt um 0,3 Prozent, WTI um 0,6 Prozent. "Es mehren sich die Gerüchte, dass sich die Opec+ bei ihrem Treffen nächste Woche auf eine Kürzung der Ölproduktion einigen wird, da die Ölpreise allgemein unter Druck stehen", so ING.

Nike mit Kursrutsch

Unter den Einzelwerten büßen Nike vorbörslich rund 12 Prozent ein. Der US-Sportartikelhersteller hat nach einem Gewinneinbruch im ersten Geschäftsquartal angesichts hoher Lagerbestände im Vorfeld des wichtigen Weihnachtsgeschäfts einen trüben Ausblick gegeben. Der Abbau wird dem Management zufolge mit stärkeren Rabattaktionen einhergehen. Im gegenwärtigen Umfeld mit hohen Inflationsraten, unsicherer Verbrauchernachfrage und Umsatzrückgängen in China wird dies zusätzlich auf die Margen drücken.

Die Aktien von Micron Technology legen um 1,4 zu. Der Speicherchip-Hersteller hat Umsatz- und Gewinnrückgänge und einen trüben Ausblick abgeliefert hat. Allerdings lag der Non-GAAP-Gewinn im vierten Geschäftsquartal über dem Marktkonsens.

Die Facebook-Muttergesellschaft Meta (-0,1%) hat einen Einstellungsstopp zur Senkung der Unternehmenskosten verhängt. Zudem wollte das Unternehmen weitere Maßnahmen einleiten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. In der vergangenen Woche hatte das Wall Street Journal berichtet, die der Konzern plane, die Ausgaben in den kommenden Monaten um mindestens 10 Prozent zu senken.

Die Altria Group (+0,1%) will ihre Wettbewerbsverbots-Vereinbarung mit dem E-Zigarettenhersteller Juul Labs aufheben. Dieser Schritt würde dem größten Anteilseigner von Juul die Flexibilität geben, eine andere E-Zigarettenmarke zu erwerben oder seine eigenen neuen Dampf-Produkte zu entwickeln.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,17 -4,2 4,21 344,1 5 Jahre 3,96 -6,4 4,02 269,8 7 Jahre 3,84 -8,4 3,93 240,3 10 Jahre 3,70 -8,3 3,79 219,2 30 Jahre 3,65 -7,6 3,72 174,7 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:19 Do,17:32 % YTD EUR/USD 0,9765 -0,5% 0,9816 0,9782 -14,1% EUR/JPY 141,12 -0,5% 141,83 141,23 +7,8% EUR/CHF 0,9562 -0,2% 0,9582 1,0207 -7,8% EUR/GBP 0,8814 -0,2% 0,8827 0,8866 +4,9% USD/JPY 144,49 +0,0% 144,51 144,46 +25,5% GBP/USD 1,1080 -0,4% 1,1120 1,1032 -18,1% USD/CNH (Offshore) 7,1243 +0,4% 7,0886 7,1159 +12,1% Bitcoin BTC/USD 19.289,43 -0,7% 19.448,00 19.269,00 -58,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,78 81,23 -0,6% -0,45 +14,8% Brent/ICE 88,25 88,49 -0,3% -0,24 +19,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 191,00 203,75 -6,3% -12,75 +215,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.666,97 1.660,80 +0,4% +6,17 -8,9% Silber (Spot) 18,96 18,83 +0,7% +0,13 -18,7% Platin (Spot) 864,15 868,50 -0,5% -4,35 -11,0% Kupfer-Future 3,46 3,44 +0,7% +0,02 -21,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

