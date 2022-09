Damit können im kommenden Jahr Photovoltaik-Freiflächenanlagen bis 100 Megawatt in die Ausschreibungen geschickt werden. Zudem wird das aktive Repowering von Solarparks ab 2023 erlaubt.Der Bundestag hat am Freitag der Novelle des Energiesicherungsgesetzes (EnSiG) mehrheitlich zugestimmt. Sie ist in der von den Koalitionsfraktionen SPD, Grüne und FDP angenommen worden. CDU/CSU stimmten für - AfD und Linke gegen das Gesetz, wie es vom Bundestag hieß. Die Regierungskoalition hatte am Mittwoch noch Änderungen an der Novelle vorgeschlagen, die nun Teil des Gesetzes sind. Damit wird es im kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...