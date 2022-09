DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 1. Oktober, bis Dienstag 4. Oktober

=== S A M S T A G, 1. Oktober 2022 - LV/Parlamentswahlen in Lettland S O N N T A G, 2. Oktober 2022 - BR/Wahlen in Brasilien - BG/vorgezogene Parlamentswahlen in Bulgarien M O N T A G, 3. Oktober 2022 *** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 3Q *** 08:30 CH/Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 47,5 zuvor: 48,0 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 47,8 1. Veröff.: 47,8 zuvor: 50,6 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 48,3 1. Veröff.: 48,3 zuvor: 49,1 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 48,5 1. Veröff.: 48,5 zuvor: 49,6 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 48,5 zuvor: 47,3 *** 11:30 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Medizin, Stockholm *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Luxemburg *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 51,8 1. Veröff.: 51,8 zuvor: 51,5 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 52,4 Punkte zuvor: 52,8 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben August PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm 19:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit Frankreichs Staatspräsidenten Macron, Berlin - DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit, Erfurt - Börsenfeiertag China, Südkorea D I E N S T A G, 4. Oktober 2022 *** 05:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 EU/Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister, Luxemburg *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau August 10:30 DE/Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und Bundesagentur für Arbeit (BA), Zuwanderungskongress, Berlin *** 11:00 EU/Erzeugerpreise August Eurozone PROGNOSE: +5,0% gg Vm/+43,2% gg Vj zuvor: +4,0% gg Vm/+37,9% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2033 mit Kupon von 0,10% über 400 Mio EUR *** 11:45 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Physik, Stockholm 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz und niederländischer Ministerpräsident Rutte, PK nach Sitzung des Deutsch- Niederländischen Klimakabinetts, Berlin *** 14:00 AT/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei FMA Supervisory Conference *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August PROGNOSE: +0,2% zuvor: -1,0% 16:00 US/Finanzministerin Yellen, Rede beim Freedman Bank Forum *** 16:30 DE/Bundeskanzler Scholz und Länder-Minister- präsidenten, Sonderkonferenz zum Entlastungspaket; anschließend PK, Berlin 17:00 CY/EZB-Präsidentin Lagarde, Diskussion mit Studenten bei Veranstaltung der Bank of Cyprus 17:45 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Jefferson (stimmberechtigt im FOMC) bei der Federal Reserve Bank of Atlanta 21:00 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Council on Foreign Relations 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - EU/Kommission, wöchentliche Sitzung (gg 15:00 PK); erwartet wird die Vorlage eines "Aktionsplans gegen die hohen Gaspreise", Straßburg - Börsenfeiertag Hongkong, China ===

