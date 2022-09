Zürich (ots) -Mehr als 250 Business Angels, Vertreter von Venture Capital Funds und Family Offices fanden auf der MS Panta Rhei zusammen, um den 100. SICTIC Investorentag zu feiern.Präsident Thomas Dübendorfer begrüsst die Gäste mit einem Rückblick auf die Anfänge von SICTIC: "Die Erfolgsgeschichte von SICTIC wäre nicht möglich gewesen ohne das unermüdliche ehrenamtliche Engagement des Vorstandes, die aktiven Investoren und die grosszügige Unterstützung unserer Partner.""SICTIC-Investoren haben nicht nur mehr als 200 herausragende Startups finanziert, sondern auch andere Investoren motiviert, mehr als 1.5 Milliarden zusätzliches Kapital zu investieren - dies ist eine herausragende Leistung, die gefeiert werden darf" freut sich Vizepräsidentin Magdalena Tarasinska.Im Rahmen der Feierlichkeiten gewährt SICTIC auch einen kleinen Ausblick in die Zukunft: Während bisher ausschliesslich Software- und Hardware-Startups bei SICTIC präsentiert wurden, sollen künftig auch Themen wie Medtech, Healthtech, Biotech oder Foodtech mit berücksichtigt werden."Gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten ist es wichtig, in innovative Startups zu investieren. Die Startups von heute sind die grossen Arbeitgeber in den kommenden 10-20 Jahren." erinnert Geschäftsführer Thomas Ackermann.Vorstandsmitglied Dr. Cornelia Gut-Villa ergänzt: "Ein Startup-Ökosystem braucht viele verschiedene Akteure. Wir müssen nicht nur in Startups investieren, sondern auch in Bildung - vor allem in Fächer wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Heute sähen wir die Samen für die nächste Generation!"Über SICTICDer Swiss ICT Investor Club (SICTIC) verbindet Business Angels mit jungen Schweizer Technologie-Startups.Der 2014 gegründete Verein mit Sitz in Zürich und Büros in Lausanne und Manno TI setzt sich für das Wachstum des Schweizer Startup Ökosystems ein, indem er Startups den Zugang zu Risikokapital erleichtert.Während den regelmässig stattfindenden Investorentagen treffen Jungunternehmer und Jungunternehmerinnen auf erfahrene und engagierte Business Angels, die Startups mit Kapital und Wissen unterstützen können.SICTIC fördert aktiv den Austausch der Business Angels untereinander. Mit dem kostenlosen "Swiss Angel Investor Handbook" (https://www.angelhandbook.ch) und der "SICTIC Academy" (https://www.sictic.ch/academy/) stellt SICTIC ausserdem ein reichhaltiges Aus- und Weiterbildungsangebot sowohl für angehende wie auch für erfahrene Investoren zur Verfügung.Mit über 500 Mitgliedern ist SICTIC das grösste Angel-Investoren-Netzwerk der Schweiz.Weitere InformationenSICTIC Investment Report 2022: https://www.sictic.ch/report2022/Schweizer Unicorns: https://www.sictic.ch/swiss-unicornsWebseite: https://www.sictic.ch/Events: https://www.sictic.ch/events/SICTIC Academy: https://www.sictic.ch/academy/Swiss Angel Investor Handbook: https://www.angelhandbook.chPressekontakt:Dr. Thomas DübendorferPräsidentpresident@sictic.ch+41 79 347 27 61Swiss ICT Investor Club (SICTIC)Stockerstrasse 448002 Zürichinfo@sictic.chOriginal-Content von: Swiss ICT Investor Club (SICTIC), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089188/100895843