Zum Ende eines trüben Börsenmonats nimmt die Wall Street am Freitag noch einmal einen Stabilisierungsversuch. Von einem nachhaltigen Turnaround ist der US-Aktienmarkt jedoch meilenweit enfernt. Mehr als sieben Prozent hat der Dow Jones im September aktuell bis zum Vortagesschluss verloren, womit der September seinem Image als schwacher Börsenmonat alle Ehre macht. Rund eine Dreiviertelstunde nach dem Handelsstart in New York notiert der Dow Jones rund 0,3 Prozent schwächer bei 29.147 Punkte. Der ...

