Der Leitindex Dow Jones Industrial legt im frühen Handel um 0,14 Prozent auf 29 265,27 Punkte zu.New York - Zum Ende eines trüben Börsenmonats hat sich die Wall Street am Freitag stabilisiert. Für Beruhigung sorgte, dass die zuletzt dominanten Inflationssorgen etwas in den Hintergrund gerieten. Dies spiegelte sich in dem leichten Rückgang der Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen wider. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,14 Prozent auf 29 265,27 Punkte zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...