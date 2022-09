Einführung von zwei neuen Lösungen für Raumintelligenz: Data Services und Location Intelligence für Belegungsanalytik, Real Time Location Services (RTLS) sowie Energieberichte zur Verbesserung von Produktivitäts- und Nachhaltigkeitsergebnissen

Einführung eines robusten Mikrosensors (Ruggedized Micro Sensor), der erste auf dem Markt für Außenbereiche und Bereiche mit hoher Feuchtigkeit wie etwa Parkhäuser

Erweiterung des Partner-Ökosystems durch Siemens J2 Innovations für die Zusammenarbeit bei intelligenten Gebäudesystemen

Konsolidierung unter einer einheitlichen Siemens-Marke Enlighted für Lösungen im Bereich IoT und Arbeitsplatztechnologie

Enlighted, ein führendes Proptech-Unternehmen, hat heute ein kuratiertes Portfolio intelligenter IoT-Gebäudelösungen herausgebracht, um einen Kundenwert zu schaffen und Nachhaltigkeit für Unternehmen in allen Branchen und Regionen zu ermöglichen. Dem Analystenhaus Verdantix1 zufolge werden 75 der Unternehmen IoT-Daten für die Überwachung der Raumnutzung einsetzen. Die heute angekündigten Lösungen, die Teil der offenen Geschäftsplattform Xcelerator von Siemens sind, heben die Nutzung von IoT-Gebäudedaten auf eine neue Funktionalitätsebene für Führungskräfte, die eine Produktivitätsverbesserung ihrer betrieblichen Abläufe sowie Klimaneutralität anstreben.

"Unseren Erwartungen zufolge werden unsere neuen Lösungen und die Ausrichtung auf die Geschäftsplattform Siemens Xcelerator unsere Kunden in die Lage versetzen, die IoT- und Aktivitätsdaten ihrer Gebäude zu nutzen, um die Prozesse und Entscheidungen rund um die Interaktion von Menschen und ihren Räumen erheblich zu verbessern", sagte Stefan Schwab, CEO von Enlighted. "Zudem werden wir sie dabei unterstützen, ihre Immobilienportfolios mit Fokus auf langfristige Nachhaltigkeit weiter zu transformieren, um ESG-Ziele zu erreichen.

Lösungen für Raumintelligenz Nutzung von IoT-Gebäudedaten revolutionieren

Das neue Portfolio enthält zwei Angebote, die Unternehmen helfen, die Aktivitäten in ihren Räumen nachzuvollziehen, Zugang zu fundierter Analytik zu erhalten und Visualisierungen und Anwendungssoftware zu nutzen, um Arbeitsabläufe und die Raumnutzung zu verbessern. Die Angebote umfassen:

Data Services: Eine Reihe von Daten-APIs und -Visualisierungen rund um die folgenden drei primären Wertbereiche: Belegungseinblicke mit neuen Personenzählfunktionen, um nachvollzuziehen, wie der Raum genutzt wird und Entscheidungen zur Portfoliogröße und Raumgestaltung treffen zu können Effizienzeinblicke für die Aufnahme und Dokumentation von Energieeinsparungen für die ESG-Berichterstattung mit Blick auf Netto-Null bei CO2 Standorteinblicke zur Erfassung von Anlagen- und Personenbewegungen für die Nutzung von Dritt-Anwendungen zur Standortverfolgung

Eine Reihe von Daten-APIs und -Visualisierungen rund um die folgenden drei primären Wertbereiche: Location Intelligence: Ein komplettes Real Time Location System (RTLS) mit patentierten intelligenten Sensoren, eingebettet in Leuchtkörper, sowie langlebige Anhänger und Ausweise, kombiniert mit einer SaaS-Cloud-Anwendung zur Einrichtung neuer Arbeitsabläufe, Ereignisse und Trigger, die mit der Bewegung von Anlagen und Personen verbunden sind. Durch die Integration mehrerer Standardgeschäftsplattformen wird der Fokus von Location Intelligence zunächst auf Ergebnissen für die Gesundheitsversorgung, Bildung, Büros und Fertigungsbranchen liegen.

"Die Lösung von Enlighted ermöglicht uns eine rasche Anpassung unserer Beleuchtungssteuerung über eine intelligente Software-Schnittstelle. Genau das haben wir während des letzten hitzebedingten Notstands in Kalifornien getan, sodass wir die Beleuchtung im Salesforce Tower in San Francisco dimmen und gleichzeitig die Bürofunktionen aufrechterhalten konnten", so Alex Ruggeberg, Global Real Estate Engineering, Salesforce. "Mithilfe der Datendokumentation von Enlighted konnten wir die Energieeinsparungen leicht messen. Dies ist genau die Art von intelligenter, smarter Gebäudebewirtschaftung per IoT, die zu einer nachhaltigen Zukunft von Salesforce gehört."

Robuster Mikrosensor

Als erster des Marktes liefert der robuste Mikrosensor die gesamte Funktionalität aktueller IoT-Sensoren in einem Gehäuse minimaler Größe. Der Sensor ist auf Außenanwendungen, Parkhäuser und feuchte oder nasse Orte ausgerichtet.

Digitale Transformation mit Partner J2 Innovations beschleunigen

Mit Blick auf die Stärkung des Technologie-Ökosystem meldet Enlighted überdies eine neue Partnerschaft mit J2 Innovations, einem Unternehmen von Siemens und Anbieter offener Softwaresysteme für intelligente Gebäude, um die digitale Transformation im Bereich Gebäudebewirtschaftung zu beschleunigen.

"J2 Innovations ist stolz auf die Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft mit Enlighted. Wir freuen uns darauf, mit dem FIN Framework von J2 in Kombination mit den IoT-Angeboten von Enlighted eine leistungsstarke Bandbreite von IoT-Lösungen für den Markt bereitzustellen", sagte Alex Rohweder, CEO von J2 Innovations. Gerne werden wir die in unser IoT-Framework integrierten robusten Datenfunktionen von Enlighted nutzen."

Enlighted ist ein führender Proptech-Anbieter von IoT-Lösungen an der Schnittstelle von Mensch, Raum und Arbeit. Wir bieten eine einzigartige Kombination aus kognitiven IoT-Umgebungssensoren und Beleuchtungssteuerungen, die mit intelligenten Arbeitsplatz-Erlebnis-Apps verbunden sind und eine einzigartige, skalierbare und interoperable Lösung bieten, um einer großen Bandbreite von Gebäude-, Raum- und Produktivitätsanforderungen gerecht zu werden. Unsere Kunden nutzen diese Lösungen, um das Wohlbefinden der Nutzer, eine höhere Geschäftseffizienz und Dynamik mit Blick auf ihre Nachhaltigkeitsziele zu ermöglichen. Enlighted ist Teil von Building Robotics, Inc., einem Unternehmen von Siemens. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns bitte unter www.enlightedinc.com.

