Nexign, ein führender Anbieter von BSS- und Digitalisierungslösungen, gibt die Aufnahme seines Artikels in den Benchmark-Bericht des TM Forums "Telco Revenue Growth: Taking It to the Next Level" aufgenommen wurde. Der Bericht analysiert die wichtigsten die Kommunikationsdienstleister (Communications Service Providers, CSPs) betreffenden Sektoren und Dienste. Zudem wird untersucht, in welchen Bereichen Wachstum und Rückgang zu verzeichnen sind. Er stützt sich auf Untersuchungen, die von 33 der weltweit größten Betreiber durchgeführt wurden, und stellt eine Quelle wertvoller Informationen über die Faktoren dar, die eine erfolgreiche Transformation von Telco zu Techco beeinflussen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220930005237/de/

Nexign's Article Included in TM Forum's Benchmark Report (Photo: Business Wire)

Nexigns Artikel "Harnessing Traditional and New Revenue Streams on Track to Maturity: Harmonization of the BSS Core" beschreibt die wichtigsten Herausforderungen, mit denen moderne CSPs konfrontiert sind, wenn sie den traditionellen Kommunikationsbereich verlassen und in vertikale Märkte vorstoßen. Die Autoren führen aus, dass Betreiber, die Dienste der nächsten Generation einführen, unterschiedliche, isolierte Systeme verwalten müssen. Dieser Prozess erweist sich jedoch als kompliziert und hat negative Auswirkungen auf die Erfahrungen der Kunden bei der Rechnungsstellung. Dem Artikel zufolge können CSPs durch die Implementierung eines ganzheitlichen und synergetischen BSS und die Gewährleistung eines konvergenten Nutzererlebnisses erfolgreich neue Einnahmequellen erschließen. Sie sollten dabei die Flexibilität auf der BSS-Kernebene verbessern, indem sie die Open Digital Architecture und 5G nutzen und netzunabhängige Konvergenz bieten.

Darüber hinaus befasst sich der Artikel mit der neuen Cloud-nativen, Microservices-basierten Lösung von Nexign, die darauf ausgerichtet ist, Betreibern bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu helfen und alle Einnahmequellen auf einer einzigen konvergenten Plattform zu harmonisieren. Nexign Revenue Management eröffnet CSPs eine unbegrenzte Flexibilität, um von neu entstehenden Monetarisierungsmodellen und Diensten neben der Konnektivität zu profitieren und gleichzeitig die betriebliche Effizienz in einem zunehmend komplexen Umfeld zu gewährleisten. Nexign Revenue Management deckt den gesamten Prozess des Ertragsmanagements ab und kann mit allen Telekommunikationsdiensten, digitalen Abonnements oder Produkten und Paketen von Drittanbietern arbeiten.

Der Benchmark-Bericht des TM Forums wurde anlässlich der Digital Transformation World 2022 veröffentlicht, einer jährlich stattfindenden internationalen Konferenz, die sich mit den neuesten Trends und Errungenschaften in der Telekommunikationsbranche beschäftigt.

Eine vollständige Version von Nexigns Artikel "Harnessing Traditional and New Revenue Streams on Track to Maturity: Harmonization of the BSS Core" ist unter diesem Link abrufbar.

Über Nexign:

Nexign besteht nunmehr seit über 30 Jahren auf dem Markt und unterstützt die digitale Transformation von Unternehmen weltweit. Das Unternehmen stellt konvergente BSS-Systeme für Telekommunikationsbetreiber und innovative Lösungen zur Verfügung, die das Management von Mitarbeitererfahrungen unterstützen und den Aufbau digitaler Ökosysteme ermöglichen. Wir wollen die Partnerschaft mit unseren Kunden stärken, indem wir ihnen innovative Produkte anbieten, die auf modernsten Technologien und umfassender Expertise im Bereich IT und Telekommunikation basieren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.nexign.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

