Der Alkegen Unternehmensbereich für hocheffiziente Filtration stellt beim World Filtration Congress in San Diego (US-Bundesstaat Kalifornien) seine neue Produktsuite vor

Alkegen, eine führende Plattform für Spezialwerkstoffe, die hochleistungsfähige Materialien für fortschrittliche Anwendungen anbietet, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen seiner Ausstellung auf dem demnächst stattfindenden World Filtration Congress in San Diego (Kalifornien/USA) drei neue hocheffiziente Filtrationsprodukte (HEF-Produkte) vorstellen wird. Dabei handelt es sich um die ersten neuen Filtrationsprodukte, die seit der Fusion von Lydall und Unifrax im vergangenen Oktober unter dem Markennamen Alkegen auf den Markt kommen.

"Bei diesen drei HEF-Filtermedien eines für Luft, eines für Flüssigkeiten und eines für Molekularanwendungen handelt es sich um die erste Welle innovativer Materialien, die von unserem neuen Alkegen Filtrationsproduktentwicklungsteam entwickelt und auf den Markt gebracht wurden. Diese Produkteinführungen vereinen das bekannte Know-how von Lydall im Bereich Filtration und Fertigung mit der bewährten, schnellen Innovationskompetenz von Unifrax", so Paul Vallis, President der Filtration Catalysis Group. "Dies ist die erste von vielen weiteren Innovationen, die wir im Zuge der Weiterentwicklung unseres Portfolios anbieten werden, um der kontinuierlichen Nachfrage nach immer höherer Effizienz und geringerem Energieverbrauch gerecht zu werden."

TriboStatiX

TriboStatiX, das neue Luftfiltermedium von Alkegen, ist ein hochleistungsfähiges MERV 13-Faltenmedium, das auf einer neuen, erstklassigen Anlage produziert wird. Das Medium bietet einen geringeren Anfangswiderstand, wodurch der Energiebedarf der HLK-Anlage und die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden. TriboStatiX verbessert die Luftqualität in Innenräumen durch eine konstante Filterleistung und eine hohe Schmutzaufnahmekapazität. Dies sorgt für eine längere Lebensdauer und einen geringeren Energiebedarf.

"Mit TriboStatiX können die Kunden eine hohe Leistungsfähigkeit bei längerer Lebensdauer erwarten", so John Albert, Global Growth Leader. "Dadurch müssen die Filter weniger häufig ausgetauscht werden, was eine nachhaltigere Lösung darstellt."

LyPore MB

LyPore MB, die neue Produktreihe schmelzgeblasener Flüssigkeitsfiltermedien von Alkegen erfüllt die kritischsten Anwendungsanforderungen und bietet gleichzeitig eine hohe Filtrationseffizienz, einen geringen Druckabfall und eine herausragende Schmutzaufnahmekapazität. Das Produkt ist in Polypropylen- und PBT-Ausführung, einlagig oder als Verbundwerkstoff und kalandriert erhältlich und bewältigt die komplexesten Herausforderungen bei der Flüssigkeitsfiltration. Der Einsatz von LyPore MB bei der Filtration verbessert die Filtrationseffizienz und sorgt für eine längere Lebensdauer der Filter, was letztlich zu leistungsfähigeren Filtern und zu niedrigeren Gesamtkosten für den Endanwender führt.

"Zusätzlich zu unserem erweiterten Portfolio lieferbarer Typen passt unser talentiertes Forschungs- und Entwicklungsteam LyPore MB routinemäßig auch an spezifische Kundenanforderungen an", so Aaron Frost, Growth Leader.

LydAir GP

LydAir GP, die neuen molekularen Filtrationsmedien von Alkegen, bieten überlegene Leistungsfähigkeit sowie erweiterte Einsatzmöglichkeiten. Die hochmoderne Fertigung ermöglicht eine außergewöhnliche Gleichmäßigkeit und Schichtung vielfältiger funktioneller Adsorbentien, darunter Aktivkohle und Ionenaustauscherharze. Darüber hinaus können Partikelfiltermedien in Serie geschichtet werden, wodurch eine Kombination von Medien für die Molekular- und Partikelfiltration entsteht. LydAir GP bietet eine um 20 bis 30 Prozent höhere Leistung pro spezifischem Gramm Medium, was zu einer höheren Effizienz und einer höheren Produktleistung führt, die auf spezifische Anwendungsanforderungen abgestimmt werden kann.

Behzan Shoar, Platform Manager, wird das multiabsorbierende Gasabsorptionsmedium LydAir GP am Samstag, den 8. Oktober 2022 auf dem World Filtration Congress vorstellen.

Die Filtrationsexperten von Alkegen stehen Ihnen vom 5. bis 8.Oktober während des World Filtration Congress in San Diego (Kalifornien) an Stand 101 gerne für Gespräche über diese innovativen Materialien und anderes mehr zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter Alkegen.com

Über Alkegen

Alkegen, ehemals Unifrax und Lydall Materials, stellt hochleistungsfähige Spezialmaterialien her, die unter anderem in fortschrittlichen Anwendungen wie Elektrofahrzeugen, Energiespeicherung, Filtration, Brandschutz und Hochtemperaturisolierung eingesetzt werden. Die Produkte von Alkegen werden mit dem Ziel entwickelt, Energie zu sparen, die Umweltverschmutzung zu reduzieren und die Sicherheit für Menschen, Gebäude und Anlagen zu verbessern. Damit erfüllen wir unsere Mission, der Welt zu helfen, leichter zu atmen, umweltfreundlicher zu leben und weiter zu gehen als je zuvor. Alkegen verfügt über 75 Produktionsstätten in 12 Ländern und beschäftigt weltweit über 9.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.alkegen.com.

Über Clearlake

Die Clearlake Capital Group L.P. ist eine 2006 gegründete Investmentgesellschaft, die integrierte Unternehmen in den Bereichen Private Equity, Kredite und andere damit verbundene Strategien betreibt. Mit einem sektorbezogenen Ansatz strebt das Unternehmen Partnerschaften mit erfahrenen Managementteams an, indem es geduldiges, langfristiges Kapital für dynamische Unternehmen bereitstellt, die von dem Ansatz von Clearlake zur operativen Verbesserung, O.P.S., profitieren können. Die wichtigsten Zielsektoren des Unternehmens sind Industrie, Technologie und Konsumgüter. Clearlake verfügt derzeit über ein verwaltetes Vermögen von rund 30 Mrd. USD. Seine leitenden Investment Principals haben über 300 Investitionen geleitet bzw. begleitet. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Santa Monica und Dallas. Weitere Informationen finden Sie unter www.clearlake.com und auf Twitter @ClearlakeCap.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

