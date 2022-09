Die Cleen Energy AG hat im 1. Halbjahr Umsätze in Höhe von 2,728 Mio. Euro erreicht (Vorjahr: 1,606 Mio. Euro). Das EBITDA liegt bei -1,189 Mio. Euro (vs. -0,493 Mio. Euro), das EBIT bei -1,566 Mio. Euro (vs. -0,644 Mio. Euro), das Periodenergebnis bei -1,831 Mio. Euro (vs. -0,975 Mio. Euro). Laut Cleen Energy ist das Ergebnis-Minus einerseits auf noch nicht fertiggestellte und abgerechnete PV-Projekte zurückzuführen, als auch auf den Personalaufbau, um das zukünftige Projektvolumen im PV-Bereich abwickeln zu können. Das Unternehmen hat im 1. Halbjahr 2022 seine Expansion nach Kroatien, Italien, Vereinigte Emirate und Bulgarien starten. Die Projektpipeline hat sich auf rund 184 Mio. Euro ausgebaut werden, welche in den nächsten zwei bis drei Jahren umgesetzt werden soll. In ...

