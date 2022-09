DJ United Internet hebt EBITDA-Prognose 2022 an - Umsatzprognose bestätigt

MONTABAUR (Dow Jones)--United Internet hat die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2022 leicht erhöht und die Umsatzprognose bestätigt. Das Internet-Unternehmen rechnet unter anderem aufgrund leicht geringerer Aufwendungen für den 1&1 Netzaufbau nun mit einem EBITDA von rund 1,27 (bisher: 1,259) Milliarden Euro. Neben den Aufwendungen für den Netzaufbau bei 1&1 in Höhe von rund 60 (bisher erwartet: 70) Millionen Euro seien in der Prognose unverändert etwa 30 Millionen Euro für zusätzliche Marketingaktivitäten bei IONOS sowie 20 Millionen Euro höhere Stromkosten enthalten. Beim Umsatz werden weiterhin etwa 5,85 Milliarden Euro erwartet, hieß es in einer Mitteilung.

Der Capex werde 2022 voraussichtlich rund 700 Millionen Euro betragen. Bisher waren hier 800 Millionen bis 1 Milliarde Euro erwartet worden. Ursächlich für den gesunkenen Capex-Bedarf seien vor allem geringere Investitionen bei 1&1 und 1&1 Versatel in Höhe von rund 200 Millionen Euro, die ursprünglich für 2022 geplant waren, allerdings erst in 2023 investiert werden können, hieß es weiter. Diese Verlagerung von Investitionen in das Geschäftsjahr 2023 sei vor allem die Folge von unerwarteten Verzögerungen bei der Bereitstellung von Antennen-Standorten infolge von Lieferengpässen bei einem Ausbaupartner von 1&1. Diese würden die langfristigen Planungen von 1&1 beim Netzaufbau jedoch nicht beeinträchtigen.

