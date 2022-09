Versäumen Sie keinesfalls dieses besondere Online-Event der von den VN einberufenen Net-Zero Asset Owner Alliance und der Finanz-Initiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP FI) mit Dr. Mahmoud Mohieldin, UN Climate Champion, Dr. Jörg Kukies vom deutschen Bundeskanzleramt und Dr. Andrea Hauser, KfW

Melden Sie sich zur Veranstaltung Scaling Blended Finance for Climate Solution Investment in Emerging Markets am 5. Okt. 2022 um 16.00 Uhr CEST hier an.

Vor dem International Monetary Fund/The World Bank AGM und der 27. Konferenz der Vertragsparteien (COP 27) der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) zielt dieses Forum darauf ab, Entscheidungsträgern der höchsten Ebenen, ohne die kein Fortschritt möglich ist, das Thema der Mischfinanzierung nahezubringen. Auf der Agenda steht eine programmatische Rede von Selwin Hart, UN Special Adviser to the Secretary-General on Climate Action.

Für die Podiumsdiskussion stehen Marc-Andre Blanchard, Executive Vice-President and Global Head of Sustainability, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ); Magnus Billing, CEO, Alecta; Chris Clubb, Managing Director, Convergence Blended Finance; Nick O'Donohoe, CEO, British International Investment; und Günther Thallinger, Allianz SE Board Member and Chair, von VN einberufene Net-Zero Asset Owner Alliance; zur Verfügung. Die Diskussion wird von Dr. Hubert Danso von Africa Investor moderiert.

Das Forum findet im Anschluss an die Veröffentlichung eines Call on Policymakers statt, um die Skalierung gemischter Strukturen zur Finanzierung von Lösungen für das Klimaproblem zu erleichtern, wenn die Welt sowohl die Umsetzung der Ziele des Pariser Klimaabkommens als auch der UN Sustainable Development Goals (SDGs) erreichen soll. Unterzeichnet von UN Special Envoy for Climate Action and Finance Mark Carney und UN High-Level Climate Action Champion Nigel Topping und unterstützt durch die Sustainable Markets Initiative und das Investor Leadership Network erklärte die Alliance, dass gemischte Finanzierungsstrukturen einen bedeutenden Beitrag zur Mobilisierung des Flusses von Klimakapital in Schwellen- und Entwicklungsländer (EMDEs) leisten würden.

Das Potenzial multilateraler Entwicklungsbanken (MDB) und der Entwicklungsfinanzierungsinstitute (DFI) bei der Mobilisierung von privatem Kapital durch Mischfinanzierung ist angesichts ihrer Erfahrung und Expertise erheblich, insbesondere in Schwellen- und Entwicklungsländern in Verbindung mit ihrer höheren Risikotoleranz und ihren offiziellen Entwicklungsmandaten.

Die Alliance will zur Umsetzung der hervorgehobenen Lösungen beitragen, indem sie mit Convergence zusammenarbeitet und einen Dialog mit den Mitgliedern der Coalition of Finance Ministers for Climate Action aufbaut. Eine massive Mobilisierung von Kapital in EMDEs wird nur dann erreicht, wenn die Geldgeber, Entwicklungsbanken und Finanzierer im Privatsektor alle kooperieren, um einen Systemwandel herbeizuführen, wie privates Kapital für den Klimawandel und zur Finanzierung von Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) eingesetzt werden kann.

Über die Net-Zero Asset Owner Alliance

Die 74 Mitglieder der von den VN einberufenen Net-Zero Asset Owner Alliance haben sich verpflichtet 1.) ihre Anlageportfolios bis 2050 auf Netto-Null-THG-Emissionen umzustellen, was einem maximalen Temperaturanstieg von 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau entspricht; 2.) alle fünf Jahre Zwischenziele festzulegen und 3.) regelmäßig über Fortschritte zu berichten. Die Alliance wird von der UNEP Finance Initiative und den Principles for Responsible Investment (PRI) einberufen. Die Alliance wird vom WWF und Global Optimism unterstützt, einer Initiative unter der Leitung von Christiana Figueres, ehemalige Exekutivsekretärin der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

