Die sozialen Medien bestimmen längst den Alltag vieler Menschen auf der ganzen Welt. Anfang 2022 nutzten 58,4% der Weltbevölkerung regelmäßig Social-Media-Kanäle. Das geht aus Daten des "Global social media statistics research summary 2022" von smart insights hervor. Durchschnittlich verbringen die Nutzerinnen und Nutzer von den sozialen Plattformen 2 Stunden und 27 Minuten in der ganze eigenen Social-Media-Welt. Diese Zahlen zeigen schnell, wie wichtig die sozialen Medien heutzutage in der weltweiten Kommunikation sind. Das bringt ihnen auch einen beinahe unschätzbaren Wert für Unternehmen, Organisationen, Vereinen, Marken und Institutionen ein. Egal ob im Marketing, der internen Kommunikation oder in anderen Bereichen.

Eines der Kernelemente - oder vielleicht das Kernelement - von Social Media ist das Social Engagement. Für Unternehmen und Marken ist das Engagement ein Indikator dafür, wie gut die eigene Arbeit auf den Social-Media-Plattformen ist. Je bereitwilliger, je häufiger, je stärker, je enthusiastischer und je emotionaler die Nutzerinnen und Nutzer interagieren, desto besser ist die Performance. So kann die Begeisterung für ein Unternehmen und eine Marke, die Glaubwürdigkeit und die Treue gefördert werden. Wichtig sind bei einem guten Social-Media-Auftritt viele Faktoren. Diese fangen beim Content an und hören irgendwo bei der Interaktion mit den Usern und den Zielgruppen auf. Nur wer beim Social Engagement vorne mit dabei ist, kann in der rasanten und digitalen Wirtschaftswelt heute noch mithalten.

Social-Aktien: Diese Unternehmen stehen für Social Engagement

Fandifi Technology Corp. (ISIN: CA3024371088): Vorhersagen und Fan-Engagement bilden das Fundament, auf dem das kanadische Unternehmen aufgebaut ist. "Fandifi ist, wenn Fan-Engagement auf Echtzeit-Vorhersagen trifft", lautet das Motto der Fandifi Technology Corp., die im Jahr 2006 in Kanada gegründet wurde. Das Aushängeschild des Unternehmens ist die Fandifi-Plattform, welche ein Social-Engagement-Tool für Fans und Entwickler darstellt. "Wir erfassen, erstellen und kuratieren Fan-Erlebnisse", erklärt David Vinokurov, CEO der Fandifi Technology Corp., die Ausrichtung. Durch die Kuratierung werden Inhalte und Vorhersagen für die User geschaffen, welche auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen zugeschnitten sind. Gerade in der Vernetzung von Fan Communities auf der ganzen Welt sieht Vinokurov viel Potenzial. Die Fandifi-Plattform läuft auf einem neuronalen Netzwerk, das auf Mobilgeräten mit dem iOS- und Android-System funktioniert. Sie bietet eine besondere Herangehensweise an Social Engagement, die viel Potenzial mitzubringen scheint.

Meta Platforms (ISIN: US30303M1027): Der US-Konzern vereint große Social-Media-Plattformen wie Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger und Oculus. Allein auf Facebook sind in jeder Minute rund 45 Millionen Nutzer aktiv. Ein riesiges Potenzial für das Social Engagement.

Twitter (ISIN: US90184L1026): Der Kurznachrichtendienst gehört zu den wichtigsten Social-Media-Kanälen. Social Engagement ist hierbei ein zentraler Pfeiler, auf dem die Plattform aufgebaut ist.

Polar Capital Global Technology (ISIN: IE0030772275): Wer viele Tech- und Social-Media-Unternehmen in einem finden will, der macht mit diesem Fonds nichts falsch. Top-Holdings sind Microsoft (ISIN: US5949181045), Apple (ISIN: US0378331005), Alphabet (ISIN: US02079K1079) und Nvidia (ISIN: US67066G1040).

Social Engagement als Erfolgsfaktor für die Zukunft

Es gibt kaum einen Experten der Social-Media-Szene, der eine Abnahme der Bedeutung von Sozialen Netzwerken sieht. Das Aufkommen von TikTok und Co. beweist ohnehin das Gegenteil. Für Unternehmen und Marken aller Art ist Social Engagement daher wohl auch in Zukunft ein Faktor, an dem man den Erfolg und Misserfolg ableiten kann.

-

Quellen:

https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/

https://blog.hootsuite.com/de/social-media-engagement-fuer-marketers/

https://www.ariva.de/news/23-06-2022-fandifi-bindet-fans-mit-einzigartigen-10207286

https://goldinvest.de/weitere-meldungen/goldinvest-english-news/fandifi-technology-corp-takes-fan-engagement-to-a-new-level-with-gamification-and-nfts

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien? Oder zu Fandifi Technologies Inc.? Dann lassen Sie sich in unseren Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" bzw. "Fandifi". Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Fandifi Technologies Inc. existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Fandifi Technologies. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Der Artikel kann im Vorfeld der Veröffentlichung Fandifi Technologies vorgelegt worden sein. Dies dient der Gewährleistung korrekter Unternehmensangaben.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Fandifi Technologies Inc abgerufen werden: https://www.fandomesports.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Save Foods vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Aktien von Save Foods können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter, CEO

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 01.10.2022 Fandifi Technologies: Social Engagement als Kernelement von Social Media: Fandifi Technology Corp., Meta Platforms und Twitter wissen, worauf es dabei ankommt appeared first on Small- and MicroCap Equity.