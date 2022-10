Fankfurt (ots) -Ab 1.10.2022 reisen alle ab 65 Jahre mit dem Super Sparpreis Senioren auf ausgewählten Strecken mit der Deutschen Bahn schon ab 15,90 Euro durch ganz DeutschlandDie Bahn bringt Senior:innen deutschlandweit zu einzigartigen Ausflugszielen oder zu ihren Liebsten: ob kulinarischer Kurzurlaub in der mittelalterlichen Stadt Nürnberg, Wandertour mit Freunden im Harz oder Familienbesuch in der nächsten Großstadt - am besten reist es sich mit der Deutschen Bahn. Und auf allen Verbindungen kommen Reisende mit dem ICE besonders schnell ans Ziel, ohne jeden Stau und Straßenverkehr. Ab sofort bleibt dabei noch mehr Urlaubsbudget für den Restaurant- oder Museumsbesuch, denn mit dem Super Sparpreis Senioren der Deutschen Bahn fahren Senior:innen besonders günstig durch ganz Deutschland. Ein besonderer Tipp: Mit dem DB Gepäckservice können Deutsche Bahn-Kund:innen ihren Koffer vorausschicken, ohne schwer tragen zu müssen.Der Super Sparpreis Senioren bietet allen ab 65 Jahren die Möglichkeit, ab 15,90 Euro mit dem Fernverkehr auf ausgewählten Strecken eine Vielzahl deutscher Städte zu entdecken. Eine Stornierung ist ausgeschlossen. Mit dem Sparpreis Senioren ist dies ab 19,90 Euro möglich. Das Ticket ist vor dem ersten Geltungstag gegen ein Entgelt stornierbar. Beide Angebote sind nur online unter bahn.de/senioren (https://www.bahn.de/angebot/sparpreis-flexpreis/super-sparpreis-senioren) oder in der DB Navigator App verfügbar und nur für die 2. Klasse erhältlich.Das Angebot gilt vom 1. Oktober bis zum 10. Dezember 2022. Wer vor dem 12.10.2022 bucht, kann bis zum 10.12.2022 reisen. Ab dem 12.10.2022 kann sogar bis zu 6 Monate im Voraus gebucht werden. Somit steht auch einem Besuch bei Freunden oder Familie zur Weihnachtszeit oder in den Osterferien nichts mehr im Wege.Weitere Informationen zum Angebot unter bahn.de/senioren (https://www.bahn.de/angebot/sparpreis-flexpreis/super-sparpreis-senioren)Pressekontakt:KetchumDB Medienteamdeutschebahn@ketchum.deOriginal-Content von: DB Fernverkehr AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162581/5334519