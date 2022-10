Die Gründer von XDC Network haben einen Anteil ihrer persönlichen Token-Zuteilungen eingesetzt, um eine Mittelzusage in Höhe von 50 Mio. US-Dollar von der globalen, alternativen Investment-Gruppe LDA Capital Limited einzuwerben. Die Investition wird für die Beschleunigung der Ausweitung und Entwicklung von Layer-2-Projekten im gesamten XDC-Ökosystem sowie zur Förderung der Netzwerkakzeptanz und Nutzung in der Praxis verwendet. Die Unterstützung durch LDA kommt der Finanzierung neuer Unternehmungen und Einrichtungen zugute, die sich ganz gezielt auf die Steigerung der Netzwerkakzeptanz durch private und institutionelle Teilnehmer sowie die Ankurbelung der On-Chain-Aktivitäten, die Vermehrung des Total Value Locked (TVL) und die Förderung technologischer Innovationen konzentrieren.

Das XDC Network, gestartet 2019, ist eine unternehmenstaugliche, kohlenstoffneutrale hybride Blockchain. Sie wurde von Beginn an speziell für den wachsenden Bedarf von globalen Finanzinstituten, Einzelhändlern und Unternehmern an schnellen, sicheren und dezentralen Netzwerkprodukten entwickelt. Die Zahl der (Smart Contract-basierten) XDC-gestützten Projekte ist bereits unaufhaltsam und exponentiell gewachsen, obwohl die makroökonomischen Bedingungen so sind, wie sie sind, mit DEXs, Metaversen, NFT-Marktplätzen, Orakeln, dezentralen E-Mail-Anbietern und Cloud-Speichern, Zahlungs-DApps, Aufbewahrungsorten für juristische Dokumente und tokenisierten realen Werten, um nur einige zu nennen. Sie alle haben sich in den letzten Monaten im XDC Network etabliert und mit der zusätzlichen Unterstützung durch LDA wird sich das Wachstum weiter beschleunigen.

"Unsere Zusammenarbeit mit LDA leitet eine spannende neue Phase in der Geschichte von XDC Network ein und ermöglicht beispielloses Wachstum des Layer-2-Ökosystems über verschiedene Anwendungsfälle hinweg. Dabei liegt der Schwerpunkt darauf, dem Netzwerk über hyperskalierbare dApps, DEXs, TradeFi/DeFi und hochentwickelte Produkte, die die Lücken zwischen traditioneller und dezentraler Finanzierung schließen, immer mehr Wert im Sinne von TVL zu bringen." Ritesh Kakkad, Mitgründer von XinFin (XDC) Network.

"Zwar waren viele institutionelle Fonds an einer Beteiligung an XDC Network interessiert, aber wir haben immer nach echten strategischen Partnern, nicht nur nach Geldgebern, gesucht, die das Ökosystem aktiv und strategisch vorantreiben können und dabei dem Netzwerk Nutzen bringen und XDC zur bevorzugten Layer-1-Blockchain für Institutionen in der ganzen Welt machen mit LDA haben wir einen solchen Partner gefunden." Atul Khekade, Mitgründer von XinFin (XDC) Network.

"LDA Capital ist mit den Entwicklungen, die im XDC Network durch das XDC Ökosystem gemacht wurden, sehr zufrieden. Zusätzlich zu seiner Finanzierung bietet LDA strategische Beratung und Unterstützung, um dem XDC Blockchain Network zum Erreichen einer marktführenden Position zu verhelfen." Anthony Romano, LDA Capital Ltd.

Über LDA Capital

LDA Capital ist eine globale, alternative Investment-Gruppe mit Expertise im Bereich grenzüberschreitender Transaktionen weltweit. Unser Team ist beruflich ganz auf internationale und grenzüberschreitenden Chancen ausgerichtet und hat bereits gemeinsam mehr als 250 Transaktionen in Wachstumsunternehmen in 43 Ländern mit einem Gesamttransaktionswert von über 11 Mrd. US-Dollar durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ldacap.com. Anfragen richten Sie bitte per E-Mail an info@ldacap.com.

Über XDC Network

Das XDC Network ist eine quelloffene, kohlenstoffneutrale, unternehmenstaugliche, EVM- (Ethereum Virtual Machine)-kompatible Layer-1-Blockchain, die seit 2019 erfolgreich im Einsatz ist. Das Netzwerk erreicht Konsens über ein eigens dafür zuständiges Proof-of-Stake (XDPoS)-Verfahren, das Transaktionszeiten von 2 Sekunden, Benzinkosten von fast null (0,0001 Dollar), über 2000 TPS und Interoperabilität mit dem Finanznachrichtenstandard ISO 20022 gewährleistet. Das XDC Network ermöglicht eine Vielfalt von neuen Blockchain-Anwendungsfällen, die sicher, skalierbar und äußerst effizient sind.

