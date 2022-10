DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/1. und 2. Oktober 2022

RWE verstärkt sich mit Milliarden-Zukauf in den USA bei Erneuerbaren

Der Energiekonzern RWE expandiert mit einem milliardenschweren Zulauf in den USA im Bereich der Erneuerbare Energien. Der DAX-Konzern übernimmt nach eigenen Angaben die Con Edison Clean Energy Businesses Inc (Con Edison CEB), einen führenden Betreiber und Entwickler von Solaranlagen und Speichern in den USA. Con Edison CEB verfügt über eine installierte Kapazität von rund 3 Gigawatt (GW) und eine Entwicklungspipeline von mehr als 7 GW. Der Kaufpreis legt den weiteren Angaben zufolge einen Unternehmenswert von 6,8 Milliarden US-Dollar zugrunde. Der Zukauf soll ab dem ersten Jahr mit einem EBITDA von rund 600 Millionen Dollar zum RWE-Konzernergebnis beitragen.

Porsche-CFO: Bei autonomem Fahren eigener Weg ohne VW vorstellbar

Der Sportwagenhersteller Porsche ist im Zuge seiner Elektrooffensive um eine möglichst breite Aufstellung bei der Versorgung mit dem potenziell knappen Gut Batteriezellen bemüht. Bei den Top-End-Modellen wolle Porsche seine Batteriezellen selbst entwickeln und produzieren, sagte Finanzvorstand Lutz Meschke im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Der zweite Pfeiler ist natürlich die Zusammenarbeit mit VW und den VW-Partnern. Und drittens beziehen wir auch von externen Lieferanten Batterien." Ob sich Porsche beim autonomen Fahren unabhängig vom Mehrheitseigner VW macht, ist nach den Worten des Finanzchefs noch nicht abschließend entschieden.

Sixt-Finanzchef erwartet dauerhaft höheres Preisniveau

Der Autovermieter Sixt bekommt den sich abzeichnenden Wirtschaftsabschwung bislang noch nicht zu spüren, und blickt zuversichtlich in die Zukunft. "Die schwächere Konjunktur spüren wir derzeit noch nicht", sagte Finanzvorstand Kai Andrejewski der Börsen-Zeitung. "Trotz der wachsenden Unsicherheiten gehen wir von einer im Großen und Ganzen stabilen Entwicklung aus." Der MDAX-Konzern profitiert von sprunghaft gestiegenen Mietwagen-Preisen bei einem gleichzeitig verknappten Angebot. Der Sixt-Finanzchef glaubt, dass dieser Preistrend anhält.

Prosieben-Finanzchef hält Zusammengehen mit RTL für unrealistisch

Der Finanzvorstand des Medienunternehmens Prosiebensat1 hat sich entschieden gegen ein Zusammengehen mit dem Wettbewerber RTL ausgesprochen. "Wir sind als Prosiebensat1 fest davon überzeugt, allein gut gegen alle Wettbewerber bestehen zu können", sagte Ralf Peter Gierig dem Finanzmagazin Focus Money. Eine Verbindung mit RTL, wie von Bertelsmann-Chef Thomas Rabe immer mal wieder ins Gespräch gebracht, sei "nicht mal in der Theorie realistisch". "Die Marktanteile von RTL und Prosiebensat1 sind zusammen so hoch, dass sie alle Schwellenwerte überschreiten. Alles andere als eine Untersagung durch Landesmedienanstalten wie Kartellbehörden wäre daher überraschend."

Intel-Tochter Mobileye beantragt Börsengang an der Nasdaq

Der US-Chipkonzern Intel treibt den geplanten Börsengang seiner Fahrassistenz-Tochter Mobileye voran. Das in Israel ansässige Unternehmen reichte bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC nach eigenen Angaben am Freitag einen Antrag für eine Börsennotierung ein. Demnach soll Mobileye an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet werden. Mobileye nannte weder einen voraussichtlichen Umfang für seine Erstnotiz noch eine Preisspanne. Das Wall Street Journal hatte im vergangenen Jahr unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, dass Mobileye eine Bewertung von mehr als 50 Milliarden US-Dollar erreichen könnte.

Elon Musk stellt Prototypen für menschenähnliche Roboter vor

Elon Musk hat zwei Prototypen eines menschenähnlichen Roboters namens Optimus vorgestellt. Der Tesla-Chef strebt eigenen Angaben zufolge den Bau eines Roboters an, der irgendwann "wahrscheinlich weniger als 20.000 US-Dollar" kosten wird und so konzipiert ist, dass er "millionenfach" nachgebaut werden kann. Damit wolle er "eine Zukunft des Überflusses" ermöglichen, erklärte Musk am Freitag (Ortszeit) auf der jährlichen Konferenz "Tesla AI Day" in Kalifornien, auf der über die Fortschritte des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz berichtet wird.

