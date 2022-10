Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Günstig und nachhaltig sanieren mit der Nachhaltigkeitshypothek der Glarner Kantonalbank



03.10.2022



Glarus, 03. Oktober 2022 - Die Glarner Kantonalbank erweitert ihr nachhaltiges Angebot im Finanzierungsbereich. Mit der neu lancierten GLKB Nachhaltigkeitshypothek unterstützt sie energetische Sanierungen mit attraktiven Vorzugskonditionen und unterstreicht damit ihr Engagement für eine zukunftsgerichtete Entwicklung. Beim Abschluss einer GLKB Nachhaltigkeitshypothek profitieren Kundinnen und Kunden von attraktiven Vorzugskonditionen bei Investitionen in energetische Sanierungen. Nebst einer Zinsreduktion um 0,35 Prozent beteiligt sich die Glarner Kantonalbank mit 500 Franken an den Kosten eines Gebäudeenergieausweises der Kantone (GEAK Plus) oder an einer Gebäudeanalyse bei Industrieliegenschaften. Die Zinsreduktion gilt auf den individuell berechneten Konditionen und ist nicht kumulierbar mit anderen Vorzugskonditionen.

Das Produkt kann ab sofort wahlweise als Festhypothek (2 bis 10 Jahre) oder Rollover-Hypothek (2 bis 5 Jahre) für Beträge von 25 000 bis 500 000 Franken abgeschlossen werden. Um von den Vorteilen profitieren zu können, weisen GLKB-Kundinnen und -Kunden einen Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK Plus) mit mindestens zwei Klassenverbesserungen nach Renovation oder eine kantonale Förderung aus dem Gebäudeprogramm vor. Keinen Nachweis benötigt der Ersatz von Öl- und Gasheizungen durch einen nachhaltigen Wärmeerzeuger.

Die Finanzierung wird ausschliesslich für folgende Sanierungs- oder Ersatzarbeiten verwendet: Wärmeerzeugung, Wärmeisolierung Fassade oder Dämmung, Dach, Fenster und Fotovoltaik. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die gesamte Liegenschaft bei der Glarner Kantonalbank finanziert ist.

Weitere Informationen zum aktuellen Angebot sind unter glkb.ch/nachhaltigkeitshypothek zu finden.

