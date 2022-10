DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In China und Südkorea bleiben die Börsen wegen des Chinesischen Nationalfeiertags und des Tags der Staatsgründung geschlossen.

DIENSTAG: In China und Hongkong bleiben die Börsen wegen Chinesischen Nationalfeiertags und des Feiertags Chung Yeung Festival geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Energiekonzern RWE expandiert mit einem milliardenschweren Zukauf in den USA im Bereich der Erneuerbaren Energien. Der Konzern übernimmt nach eigenen Angaben die Con Edison Clean Energy Businesses Inc (Con Edison CEB), einen führenden Betreiber und Entwickler von Solaranlagen und Speichern in den USA. Con Edison CEB verfügt über eine installierte Kapazität von rund 3 Gigawatt (GW) und eine Entwicklungspipeline von mehr als 7 GW. Der Kaufpreis legt den weiteren Angaben zufolge einen Unternehmenswert von 6,8 Milliarden US-Dollar zugrunde. Der Zukauf soll ab dem ersten Jahr mit einem EBITDA von rund 600 Millionen Dollar zum RWE-Konzernergebnis beitragen. Finanziert werden sollen die Akquisition und das zusätzliche Wachstum durch Fremdkapitalinstrumente und eine Eigenkapitalmaßnahme der RWE AG. Das Eigenkapital will RWE durch die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe an eine Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds Qatar Investment Authority (QIA) erhöhen. Diese hat einen Gesamtnennbetrag von 2,428 Milliarden Euro und eine Laufzeit von bis zu einem Jahr. Die Wandelanleihe wird in neue Inhaberstückaktien gewandelt, die voraussichtlich knapp 10 Prozent des aktuellen RWE-Grundkapitals entsprechen. An dem Plan, für das Jahr 2022 eine Dividende von 0,90 Euro je Aktie zu zahlen, hält RWE nach eigenem Bekunden fest. RWE bezeichnet die Transaktion als "Meilenstein". Mit Vollzug der Transaktion, mit der in der ersten Hälfte des kommenden Jahres gerechnet wird, werde RWE zur Nummer 4 im Bereich der Erneuerbaren Energien und zur Nummer 2 unter den Betreibern von Solaranlagen in den USA, einem der weltweit größten und am schnellsten wachsenden Märkte für Erneuerbare Energien. Der "Inflation Reduction Act" setze zudem einen stabilen und verlässlichen Zehn-Jahres-Rahmen für Investitionen in saubere Energien. Für den Ausbau des Geschäfts mit Erneuerbaren Energien und das Ziel von RWE, bis 2040 klimaneutral zu werden, spielen die USA eine Schlüsselrolle.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Hella GmbH & Co KGaA 0,49 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:30 Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 47,5 zuvor: 48,0 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 47,8 1. Veröff.: 47,8 zuvor: 50,6 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 48,3 1. Veröff.: 48,3 zuvor: 49,1 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 48,5 1. Veröff.: 48,5 zuvor: 49,6 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 48,5 zuvor: 47,3 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,8 1. Veröff.: 51,8 zuvor: 51,5 16:00 Bauausgaben August PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 52,0 Punkte zuvor: 52,8 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 11.923,00 -0,6% E-Mini-Future S&P-500 3.591,75 -0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 10.964,75 -0,6% Nikkei-225 26.071,43 +0,5% Schanghai-Composite FEIERTAG +/- Ticks Bund -Future 138,38 +12 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 12.114,36 +1,2% DAX-Future 11.999,00 -0,2% XDAX 11.980,25 -0,2% MDAX 22.370,02 +2,7% TecDAX 2.670,82 +2,4% EuroStoxx50 3.318,20 +1,2% Stoxx50 3.331,81 +0,7% Dow-Jones 28.725,51 -1,7% S&P-500-Index 3.585,62 -1,5% Nasdaq-Comp. 10.575,62 -1,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 138,34 +103

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit vorsichtigem Optimismus blicken Händler am Montagmorgen auf den Start in das neue Quartal. Die frischen Mittelzuflüsse zum Monatsbeginn sollten eigentlich stützend auf die Börsen wirken, heißt es. Die Nachrichtenlage steht dem bis auf die bekannten Probleme nicht entgegen. Allerdings fehlt es auch an Vorgaben aus Asien, da in China und Südkorea Feiertag ist. An der deutschen Börse findet trotz des Tags der deutschen Einheit ein regulärer Handel statt. Im Fokus des Tages stehen die globalen Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes (PMI) für die Industrie. Sie notieren zumeist unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Die Erwartungen an Aufwärtsrevisionen sind angesichts der gedrückten Stimmung am Markt sehr gering. Sollte es trotzdem dazu kommen, rechnen Händler mit positiven Reaktionen. In den USA steht zudem der wichtige ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im Fokus. Dort wird angesichts des Inflationsdrucks vor allem auf Preiskomponenten geachtet.

Rückblick: Für Kauflaune sorgte, dass der letzte Handelstag im September auch gleichzeitig den Startschuss ins Schlussquartal 2022 darstellt. Fondsmanager passten nochmal ihre Positionen an. Auch die Verteidigung der 12.000er-Marke im DAX lud zu Käufen ein. Der extreme Anstieg der Inflationsdaten von 10 Prozent in der Eurozone wurde daher kurzzeitig weggesteckt. Der Markt kannte bereits den gleichhohen Ansprung der deutschen Inflation und in den Niederlanden waren die Preise sogar um früher unvorstellbare 17 Prozent im September explodiert. Bei den europäischen Branchen-Indizes lagen Einzelhandel, Bau und Medien mit je um die 2,5 Prozent Kursgewinn vorn. Die eher defensiven Branchen wie Haushaltsgüter, Versorger und Telekomwerte lagen mit nur minimalen Kursgewinnen am Ende der Sektorperformer. In Amsterdam sprangen die Aktien von Zahlungsdienstleister Adyen um fast 5 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Im DAX erholten sich Vonovia um 5,6 Prozent von ihrem scharfen Kursabsturz in den Vormonaten. Siemens Healthineers standen mit plus 5,4 Prozent ebenfalls mit an der DAX-Spitze. Die Analysten von Jefferies haben ihre Kaufempfehlung wiederholt und betont, dass das vierte Quartal in der Regel das stärkste des Unternehmens sei. Kräftige Verkäufe gab es bei den Aktien der Sportartikelhersteller nach schwachen Zahlen von Nike. Adidas gaben um 4,1 Prozent und Puma um 5,7 Prozent nach. Bei den Autowerten wurde weiter umgeschichtet. Die Verkäufe in den DAX-Werten VW (-1,6%) und Porsche Holding (-3,8%) setzten sich weiter fort. Anleger wollten nicht in komplizierten Holding-Konstruktionen engagiert sein, wenn sie auch direkt in den operativ tätigen Sportwagenbauer Porsche (unv.) investieren können, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktien von United Internet und 1&1 haben sich im nachbörslichen Handel am Freitag wenig verändert gezeigt. Beide Unternehmen haben ihre EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2022 leicht erhöht und die Umsatzprognose bestätigt. United Internet wurden bei Lang & Schwarz 0,4 Prozent niedriger getaxt. 1&1 zeigten sich unverändert.

USA - AKTIEN

Schwach - Die Volatilität blieb mit den Sorgen um weitere kräftige Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation und der zunehmenden Wahrscheinlichkeit einer Rezession weiter hoch. Belastend wirkten auch leicht steigende Anleihe-Renditen. Der Inflationsdruck in den USA hat im August erneut zugenommen. Der Kern-PCE-Deflator stieg um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach 4,6 Prozent im Vormonat. Zudem hat sich die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago im September deutlich abgekühlt und fiel unter die Expansionsschwelle von 50. Der Fokus ist nun auf die ISM-Daten für September am Montag gerichtet. Nike (-12,8%) hat nach einem Gewinneinbruch im ersten Geschäftsquartal angesichts hoher Lagerbestände im Vorfeld des wichtigen Weihnachtsgeschäfts einen trüben Ausblick gegeben. Micron Technology (+0,2%) hat Umsatz- und Gewinnrückgänge und zudem einen schwachen Ausblick abgeliefert. Allerdings lag der Non-GAAP-Gewinn im vierten Geschäftsquartal über dem Marktkonsens. Die EU-Kartellbehörde hat eine formelle Untersuchung der geplanten Übernahme von Activision Blizzard (-0,7%) durch Microsoft (-1,9%) eingeleitet.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,22 +0,8 4,21 349,1 5 Jahre 4,06 +3,5 4,02 279,7 7 Jahre 3,95 +2,2 3,93 250,9 10 Jahre 3,80 +1,2 3,79 228,7 30 Jahre 3,76 +4,1 3,72 186,4

