Vor einigen Tagen war das Britische Pfund in den freien Fall übergangenen. In den letzten vier Handelstagen hat es sich zwar erholt, aber es ist fraglich, ob die Lage bereinigt ist. Denn auf unkluge Aktionen der Britischen Regierung folgten unkluge Reaktionen der Bank of England.

Den vollständigen Artikel lesen ...