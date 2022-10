Totgesagt, abgeschrieben, zur Insolvenz verdammt… Was wurde nicht schon alles geschrieben über die energiehungrige Chemie-Industrie. Doch BASF als deutscher Platzhirsch scheint mit der Krise erstaunlich gut umgehen zu können. Zu diesem Ergebnis kommen jedenfalls die Investmentexperten der Credit Suisse in ihrer neuesten Analyse und sehen hier angesichts der aktuellen Kursschwäche enormes Potenzial!

Denn die Fachleute aus der Schweiz äußern sich beinahe ausschließlich positiv zu BASF. Zwar geht Analyst Samuel Perry von sinkenden operativen Gewinnen aus, doch die Preissteigerungen dürften helfen, dass das Minus nicht ganz so heftig ausfällt. Entsprechend kommt der Analyst zu einer klaren Kaufempfehlung. Als Kursziel gibt die Credit Suisse 61 Euro an, was aus heutiger Sicht ein beachtliches Aufwärtspotenzial bedeuten würde.

