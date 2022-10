FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Tag der Deutschen Einheit stabil in die neue Woche gestartet. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9820 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende auf 0,9748 Dollar festgelegt.

Zulegen konnte zum Wochenstart das britische Pfund. Die Währung des Königreichs profitierte davon, dass die britische Regierung einen Teil ihrer an den Börsen skeptisch beäugten Steuerpläne zurückziehen will. Die Pläne der neuen Regierung unter Premierministerin Liz Truss hatten unter Anlegern große Sorgen über ausufernde Staatsschulden und noch höhere Inflationsraten hervorgerufen und das britische Pfund unter starken Druck gesetzt.

An Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn vor allem Unternehmensumfragen im Mittelpunkt. In Europa veröffentlicht S&P Global sein monatliches Konjunkturbarometer für die Industrie, in den USA wird mit dem ISM-Index ebenfalls ein wichtiger wirtschaftlicher Frühindikator erwartet./bgf/men