Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um ein KI-Projekt, das verstorbene Stars zeigt, abgelaufene Impfzertifikate und Alternativen zur Gehaltserhöhung. KI wirkte lange Zeit wie so eine Art herbstlicher Nebel: immer da, aber doch nicht zu fassen. Das hat sich in der jüngeren Vergangenheit geändert. Aus allen Ecken treten nun Anwendungen zutage, die ganz zentral auf dem Einsatz von künstlicher Intelligenz basieren. Das Modell Text-zu-Bild-KI ist aktuell eine der ganz heißen Nummern im Netz. Die nächste Evolutionsstufe ist auch schon da: Zuckerbergs Meta ist dieser Tage mit Make-A-Video um die Ecke gekommen. Wie der Name schon sagt, geht es hier um einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...