Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Börsepeople im Podcast S2/14: Gerlinde Maschler Gerlinde Maschler war jahrelang das Gesicht der Börse im ORF, die Kronen Zeitung titelte mit ihr am Cover "Dieses Mädchen macht Karriere". Wir sprechen über die Anfänge mit dem Börsenreport im ORF und Gäste wie Georg Wailand oder Franz C. Bauer. Auch Walter Sonnleitner spielte eine wichtige Rolle. Sowohl "Schilling" als auch später "Euro" moderiert zu haben, ist ebenfalls geschichtsträchtig. Gerlinde wechselte später die Seiten und war u.a. für die ÖVAG in der Kommunikation tätig. Seit Jahren In der Selbstständigkeit fühlt sich in dieser wohl. Im ...

