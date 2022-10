The following instruments on XETRA do have their first trading 03.10.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.10.2022Aktien1 GG00BYZSSY63 Duke Royalty Ltd.2 BE0003602134 Moury Construct S.A.3 BE0003798155 Spadel S.A.4 CA1850532047 Clearmind Medicine Inc.5 CA36468M1005 Gamelancer Media Corp.6 US74933X3026 RA Medical Systems Inc.Anleihen1 CH1216740667 Basellandschaftliche Kantonalbank2 XS1712956967 Heungkuk Life Insurance Co. Ltd.3 US500631AY22 Korea Electric Power Corp.4 USY4907LAF95 Korea Electric Power Corp.5 US500631AX49 Korea Electric Power Corp.6 USY4907LAE21 Korea Electric Power Corp.7 DE000LB38085 Landesbank Baden-Württemberg8 CH1206367539 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken9 DE000A30VMF2 Semper idem Underberg AG10 XS2541437583 Verisure Holding AB