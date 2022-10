EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges

Adler Group S.A.: Optionsfrist für Andienungsverpflichtung der Anteile an Brack Capital Properties N.V. ausgelaufen



03.10.2022 / 09:55 CET/CEST

Optionsfrist für Andienungsverpflichtung der Anteile an Brack Capital Properties N.V. ausgelaufen Luxemburg, 3. Oktober 2022 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") gibt bekannt, dass die der LEG Immobilien SE ("LEG") eingeräumte Optionsfrist für die unwiderrufliche Andienungsverpflichtung für

63 % der Anteile an der Brack Capital Properties N.V. ("BCP") vergangenen Freitag, 30. September 2022, erwartungsgemäß ohne ein öffentliches Übernahmeangebot ausgelaufen ist. Bereits am 3. August 2022 hatte die LEG öffentlich erklärt, auf ein öffentliches Übernahmeangebot für die Aktien der BCP zu verzichten und damit keinen Gebrauch von der im Dezember 2021 mit der Adler Group-Tochtergesellschaft Adler Real Estate AG ("ADLER") geschlossenen Andienungsverpflichtung zu machen. Der ADLER-Vorstand evaluiert weiterhin unter Berücksichtigung der Interessen aller Stakeholder alle Optionen für die werthaltige Beteiligung an BCP. Angesichts der hohen Qualität des BCP-Portfolios ist ADLER überzeugt, innerhalb eines angemessenen Zeitraums eine gute Lösung zu finden und hat einen Berater beauftragt, diesen Prozess zu unterstützen. Kontakt Investor Relations: P +352 278 456 710 F +352 203 015 00 E investorrelations@adler-group.com





Kontakt:

Thierry Beaudemoulin, CEO

