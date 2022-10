"Angesichts des Ukraine-Konfliktes, der Rekord-Inflation, anziehenden Zinsen und der Rezessionssorgen bleibt das Umfeld für Aktien tendenziell sehr schwer", heisst es in einem Börsenkommentar.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet am Montag mit deutlichen Abschlägen in das Schlussquartal dieses Jahres. Am vergangenen Freitag hatte sich der Leitindex SMI bereits mit einem Minus von mehr als 4 Prozent aus dem dritten Quartal verabschiedet. Zum Ende des Berichtzeitraumes habe sich die Stimmung der europäischen Unternehmen weiter eingetrübt, heisst es in einem aktuellen Kommentar.

