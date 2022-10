First Tin Plc ("First Tin" oder "das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-tin-ltd/ ), ein Zinnerschließungsunternehmen mit fortgeschrittenen Projekten mit geringen Investitionskosten in Deutschland und Australien, gibt die Ernennung von Nicholas Mather zum Non-Executive Director des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt.

Herr Mather verfügt über 40 Jahre Erfahrung in allen Aspekten der Exploration und der Gründung von Rohstoffunternehmen sowie über umfangreiche Erfahrungen als Executive und Non-Executive Director in einer Karriere, die ihn in zahlreiche Länder zur Exploration von Edel- und Basismetallen, zur Kapitalbeschaffung und zum Abschluss von Unternehmenstransaktionen zum Vorteil deren Aktionäre geführt hat.

Die Ernennung erfolgte gemäß dem vertraglichen Recht von AusTin im Rahmen des Aktienkaufvertrags zwischen dem Unternehmen und AusTin, der sich auf die Übernahme von Taronga durch das Unternehmen bezieht, einen Direktor zu ernennen, der in den Vorstand von First Tin berufen wird, solange AusTin mindestens 10 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens hält.

Thomas Bünger, Chief Executive Officer, kommentierte:

"Wir freuen uns, Nick Mather im Vorstand von First Tin begrüßen zu dürfen und sehen der Zusammenarbeit mit ihm erwartungsvoll entgegen. Nick Mather bringt umfassendes technisches Fachwissen und eine Erfolgsbilanz in der Geschäftsentwicklung mit, die sich für uns auszahlen sollten, da wir uns auf unser Unternehmensziel, ein kostengünstiger Zinnproduzent zu werden voll konzentrieren und zwar durch die Exploration und Entwicklung unserer beiden Vorzeigeprojekte in Deutschland und Australien."

Nick ist geschäftsführender Direktor und Gründer von DGR Global Limited, einem Unternehmen, das weltweit Ressourcen generiert und er ist für alle Spin-out-Unternehmen von DGR Global verantwortlich.

Derzeitige Verwaltungsratsmandate in börsennotierten Unternehmen:

DGR Global Limited (ASAX:DGR)

Armour Energy Limited (ASAX:AJQ)

Lakes Blue Energy (ASX:LKO)

AusTin Mining Limited (ASX:ANW)

NewPeak Metals Limited (ASX:NPM)

SolGold plc (in Großbritannien gegründet und bei ASIC als ausländisches Unternehmen registriert) (LSE:SOLG)

Hinweise für Redakteure

First Tin ist ein ethisches, zuverlässiges und nachhaltiges Zinnproduktionsunternehmen, das von einem Team renommierter Zinnspezialisten geleitet wird. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, ein Zinnlieferant in konfliktfreien Ländern mit geringem politischem Risiko zu werden, indem es schnell hochwertige Zinnvorkommen mit geringen Investitionskosten in Deutschland und Australien entwickelt.

Zinn ist ein kritisches Metall, das für jeden Plan zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung der Welt von entscheidender Bedeutung ist, doch in Europa ist das Angebot sehr gering. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage zusammen mit der Knappheit dazu führt, dass Zinn in absehbarer Zukunft ein anhaltendes Marktdefizit aufweist. Das Risiko der Aktiva des Unternehmens wurde durch umfangreiche Arbeiten erheblich reduziert.

First Tin hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von drei Jahren zwei Zinnminen unter Anwendung der besten Umweltstandards in Betrieb zu nehmen, um die derzeitige globale saubere Energie- und Technologierevolution durch eine gesicherte Versorgung zu unterstützen.

