Die Stimmung in der Schweizer Industrie hat sich im September überraschenderweise vorerst nicht weiter eingetrübt.Zürich - Die Stimmung in der Schweizer Industrie hat sich im September überraschenderweise vorerst nicht weiter eingetrübt. Das zeigt die bei Einkaufsmanagern monatlich durchgeführte Umfrage der Credit Suisse. Etwas Schwung verlor demgegenüber der Dienstleistungssektor. In der Industrie hat der Einkaufsmanagerindex (PMI) den Abwärtstrend der letzten Monate im September etwas überraschend gebremst.

Den vollständigen Artikel lesen ...