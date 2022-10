Die Montana Tech Components AG von Michael Tojner hat als Mehrheitseigentümerin der Varta AG entschieden, den Anteil an der Varta AG geringfügig zu reduzieren, um damit die Liquidität für Wachstumsprojekte in den anderen Divisionen zu stärken. "Die Montana Tech Components AG wird auch weiterhin die Mehrheit an den Unternehmen Varta, Aluflexpack und Montana Aerospace halten", heißt es. Eigentümer und CEO Michael Tojner verfolgt in seiner Industriegruppe seit Gründung im Jahr 2006 eine langfristige Wachstumsstrategie, mit dem Ausbau aller drei Divisions durch vor allem organisches Wachstum.

