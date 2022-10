Mainz (ots) -Einen Monat vor den Midterms 2022, den Zwischenwahlen während der ersten Amtszeit von US-Präsident Joe Biden, geht das "auslandsjournal" im ZDF am Mittwoch, 5. Oktober 2022, 22.15 Uhr, der Frage nach: Was bewegt derzeit die Menschen in den Vereinigten Staaten? Welche Themen beschäftigen Amerika aktuell besonders stark?"auslandsjournal"-Moderatorin Antje Pieper trifft in den USA Menschen, die sich wegen der Inflation ihre Wohnung, ihr Benzin und ihre Lebensmittel nicht mehr leisten können. Sie spricht mit US-Bürgerinnen und -Bürgern, die unerbittlich über das Recht auf Abtreibung streiten und die sich unversöhnlich in der Frage gegenüberstehen, welche Konsequenzen das Land aus 20.000 Morden mit Schusswaffen pro Jahr ziehen sollte. Die "auslandsjournal"-Reportage beleuchtet auch, wie der Klimawandel das Leben in den USA gerade massiv verändert und was das möglicherweise auch für Auswirkungen auf den Ausgang der sogenannten Zwischenwahlen am 8. November 2022 haben könnte.Neben dieser Reportage-Reise durch gegenwärtige Befindlichkeiten in der US-Gesellschaft richtet das "auslandsjournal" in der Ausgabe am 5. Oktober 2022 den Blick auch auf die krassen Gegensätze von Reichen und Armen in Marseille sowie auf eine neue Kampagne gegen Vergewaltigungen in Indien.Und auch die aktuelle Situation rund um den Krieg in der Ukraine beleuchtet das "auslandsjournal". Zudem ist in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober 2022, 1.00 Uhr im ZDF sowie ab Mittwoch, 5. Oktober 2022, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek, die "auslandsjournal - die doku: Überleben in der Ukraine - Notizen einer Kriegsreporterin" zu sehen, eine filmische Fortsetzung von Katrin Eigendorfs Berichterstattung aus der Ukraine.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal"auslandsjournal" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/politik/auslandsjournal"auslandsjournal - die doku: Überleben in der Ukraine" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/utwd/"Volle Kanne - Ukraine: Notizen einer Kriegsreporterin": https://kurz.zdf.de/Olpt/"ZDFheute" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichtenPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5335163