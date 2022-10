Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") (ISIN LU1250154413/ WKN A14U78) gibt bekannt, dass die der LEG Immobilien SE ("LEG") (ISIN DE000LEG1110/ WKN LEG111) eingeräumte Optionsfrist für die unwiderrufliche Andienungsverpflichtung für 63% der Anteile an der Brack Capital Properties N.V. ("BCP") vergangenen Freitag, 30. September 2022, erwartungsgemäß ohne ein öffentliches Übernahmeangebot ausgelaufen ist, so die Adler Group in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

