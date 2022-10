SUNNYVALE, Kalifornien (USA), Oct. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation (NASDAQ: EGAN (http://www.nasdaq.com/symbol/egan)), der führende Anbieter von Wissensmanagement-Plattformen für Kundenbindungsautomation, hat heute bekanntgegeben, dass es im Gartner Market Guide 2022 für Kundendienst-Wissensmanagementsysteme genannt wurde.



"Im Jahr 2022 nannten 74% der Führungskräfte im Kundenservice und Support die Verbesserung der Bereitstellung von Wissen und Inhalten für Kunden und Mitarbeiter als eine Priorität. Da es bei der Arbeit von zu Hause aus keine direkte Interaktion mit Kollegen gibt, benötigen die Vertriebsmitarbeiter im Arbeitsablauf aktuelle, personalisierte und kontextbezogene Informationen, um Kunden zu unterstützen und ihre Anfragen zu lösen", schrieben die Autoren Pri Rathnayake und Drew Kraus in dem Leitfaden.

Der Bericht bietet einen Überblick über den Markt, skizziert Trends und Herausforderungen und bietet einen Rahmen zur Bewertung der Anbieterfähigkeiten, um Unternehmensleitern bei der Auswahl der richtigen Plattform und des richtigen Partners für ihre Wissensinitiativen zu helfen. Die Anbieter wurden in drei Kategorien bewertet - Engagement der Endnutzer, Kuration und Kontextualisierung sowie Verwaltung des Wissenslebenszyklus, die jeweils in folgende Unterkategorien eingeteilt waren:

Engagement der Endnutzer Semantische Suche Angeleitete Hilfestellung Portal/Hilfezentrum Orchestrierung der Kundenreise

Kuration und Kontextualisierung Engine für Einblicke Wissensgraph Nutzungsanalyse

Management des Wissenslebenszyklus Dynamischer Editor Atomisiertes Authoring Inhaltsverwaltung Optimierung der Inhaltsintegrität



"Wissensmanagement ist das Gehirn des modernen Kundenservice", so Ashu Roy, CEO von eGain. "Wir fühlen uns geehrt, in den Gartner Market Guide für Kundendienst-Wissensmanagementsysteme aufgenommen worden zu sein."

Mehr Informationen

Gartner Market Guide für Kundendienst-Wissensmanagementsysteme: https://www.egain.com/knowledge-management-gartner-market-guide/ (https://www.egain.com/knowledge-management-gartner-market-guide/)

eGain Knowledge Hub: https://www.egain.com/products/knowledge-hub/ (https://www.egain.com/products/knowledge-hub/)

eGain Innovation in 30 Days: https://www.egain.com/risk-free-trial-customer-engagement-software/ (https://www.egain.com/risk-free-trial-customer-engagement-software/)

Gartner, Market Guide for Customer Service Knowledge Management Systems, 20. September 2022, Pri Rathnayake, Drew Kraus

GARTNER und Magic Quadrant sind eingetragene Warenzeichen und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner fördert die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte oder Services nicht. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder aufgrund einer anderen Angabe zu entscheiden. Gartners Bewertungsberichte spiegeln die Meinungen der Mitarbeiter in Gartners Analyseabteilung wider und sind nicht als Fakten anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche als auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über eGain

Unsere wissensbasierte, mit KI versehene Software automatisiert Digital-First-Erlebnisse für Unternehmen und Regierungsbehörden. Die eGain-Plattform ist mit führenden CRM- und Contact-Center-Systemen vorvernetzt und bietet schnellen Nutzen und einfache Innovation mit virtueller Unterstützung, Kunden-Self-Service und modernen Desktop-Tools für Agenten. Besuchen Sie www.eGain.com (https://www.egain.com/) für weitere Informationen.

eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

eGain-Medienkontakt

Michael Messner

E-Mail: press@egain.com

Telefon: +1 408 636 4514